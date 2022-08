Riprendere una sana routine dopo le vacanze è una sfida mentale e fisica. Ecco le 5 regole per un detox che vi faccia sentire di nuovo energici e in salute

Ora che l'estate sta finendo è tempo di rimetterci in sesto con un po' di detox.

Le vacanze infatti ci lasciano sempre un po' scombussolati dal punto di vista nutrizionale e non solo.

È comprensibile e giusto, e non c'è bisogno di pentirsi o preoccuparsi se per un mese avete esagerato con l'alcol, sostituito la notte con il giorno, abbondato di aperitivi e mangiato più vino & tapas che frutta e verdura.

Forse al corpo non fa bene, ma alla mente sì.

E ora che siamo rientrati in città possiamo riprendere le nostre sane abitudini di vita lì dove le abbiamo lasciate.

Per quanto possiamo aver peccato durante l'estate e le vacanze, infatti, il nostro corpo è più resiliente di quello che pensiamo: basta solo aiutarlo un po'.

Come? Ecco 5 consigli da mettere in pratica questo settembre.

Detox di fine estate: 5 step per rimettersi in sesto dopo le vacanze

1. Bevete, bevete, bevete (acqua)

Bere abbastanza liquidi è sempre importante, ma ancor di più dopo settimane di svago.

Bere acqua è infatti una pratica essenziale per aiutare il corpo a eliminare le tossine. Cercate quindi di idratarvi il più regolarmente possibile durante il giorno, bevendo circa 1,5 a 2 litri al dì.

Se avete difficoltà a bere acqua normale, provate a sorseggiare delle tisane; magari alla menta, allo zenzero - noti per lenire e alleviare i problemi digestivi. Oppure camomilla e tè verde, ottimi per disintossicare il corpo.

2. Limitate l'assunzione di zuccheri

Avete esagerato con il gelato? Vi capiamo benissimo!

Sfortunatamente però lo zucchero può devastare le nostre viscere e la salute generale.

Quindi prendersi una pausa dai cibi zuccherati (sopratutto quelli raffinati come dolci, bibite e prelibatezze trasformate) è un'ottima idea per dare al nostro intestino la possibilità di ritrovare l'equilibrio dopo un po' di caos estivo.

3. Cercate di seguire una dieta equilibrata

Alla fine dell'estate metabolismo e digestione sono solitamente affaticati dalle abbuffate di aperitivi, gelati e cocktail rinfrescanti.

Diventa allora importante, dopo le ferie, tornare a una dieta equilibrata, fatta di proteine (carne, pesce, uova, latticini, ecc.), carboidrati (pasta, riso), grassi (olio, burro), vitamine, minerali e fibre.

Attenzione però: non parliamo di succhi dimagranti o diete miracolose. Anzi!

La chiave per dare al metabolismo una possibilità di riposo è mangiare cibi semplici e facilmente digeribili, e al contempo ridurre al minimo gli alimenti trasformati.

Per un piatto nutrizionalmente corretto strutturatelo così: metà piatto verdura, un quarto proteine, un quarto carboidrati.

4. Riprendete ad allenarvi

Anche chi più adora andare in palestra rallenta la propria fitness routine durante le vacanze. L'estate è un momento per godersi la famiglia, gli amici e i festeggiamenti, quindi non dovete avere essere sensi di colpa o provare vergogna se avete abbandonato l'esercizio fisico negli ultimi mesi.

L'importante ora è ricominciare a muoversi.

Trovate un tipo di allenamento, esercizio o routine che vi piaccia davvero! Se siete stufi della palestra provate lo yoga, la danza, l'escursionismo, le arti marziali... quello che volete.

Ci sono molti modi per rimanere attivi: trovate quello che vi piace davvero e mantenere una routine fitness sarà molto più facile.

5. Prendetevi del tempo per voi (e fate detox anche per la mente)

Le vacanze sono piene di momenti di socializzazione... A volte però questi momenti possono essere la causa di tensione e stress.

Se vi sentite esausti dopo le vacanze, potrebbe essere il segnale che avete bisogno di un po' di tempo per riconnettervi con voi stessi, trascorrere del tempo da soli e ricaricare le pile.

Date allora la priorità alle attività che vi aiutano a stare meglio; che si tratti di una lunga passeggiata ascoltando un podcast, della lettura di un buon libro, della meditazione o di qualsiasi altra cosa che vi sembra possa farvi bene in questo momento.

Questi attimi che passiamo con noi stessi sono una parte importante del benessere personale e non per non vanno sottovalutati.