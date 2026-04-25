Da bottega di quartiere a caso mondiale: la gelateria Umberto 1934 conquista TikTok con il suo affogato al caffè. Scopri la storia del locale milanese che sta facendo impazzire il web con oltre 12 milioni di view.

A Milano, in piazza Cinque Giornate, c’è una fila che non accenna a finire: venti, trenta persone, spesso anche di più. Non aspettano l’ultimo cocktail bar, ma una gelateria di quartiere nata nel 1934. Tutti vogliono lo stesso dolce, l’affogato al caffè di Umberto 1934, diventato caso social dopo un video su TikTok che, raccontano le cronache, ha superato i dodici milioni di visualizzazioni.

Lo spettacolo è quasi teatrale: turisti con lo smartphone in mano, video già pronti da mostrare al bancone, e dietro di loro signore milanesi che frequentano il locale da decenni e sospirano pazienti. In mezzo, studenti, impiegati in pausa pranzo, genitori con passeggino. Il protagonista è un dessert che sa di trattoria anni Ottanta, ma che oggi è più filmato che raccontato.

La gelateria novantenne che non assomiglia a nessun’altra

Umberto 1934 è una piccola bottega affacciata sulla piazza, aperta dal fondatore Umberto Tortolano, originario di Pozzuoli, arrivato a Milano negli anni Trenta dopo aver imparato il mestiere del gelataio a Napoli. Nel 1934 apre la gelateria, che riparte stabilmente dal 1945 e non chiude più. Oggi la porta avanti la terza generazione, con Stefano Umberto, affiancato ancora da Elio Martinuzzi, ottantaquattro anni e palato severissimo.

Dentro colpisce soprattutto quello che manca. Niente vaschette a vista, niente colori fosforescenti, niente nomi fantasy scritti su lavagnette. Solo un bancone in legno, i pozzetti in metallo e piccoli cartellini d’ottone. I gusti non superano mai quota dodici: cioccolato, caffè, pistacchio, crema caramellata “Umberto”, poi la frutta di stagione, dal pompelmo rosa al melograno. Il gelato viene mantecato ogni giorno in piccole quantità, con latte fresco e frutta vera, e il packaging è compostabile.

La leggenda di quartiere racconta che Elio ogni mattina assaggi tutti i gusti prima di dare il via libera. Un controllo qualità molto analogico, che ha conquistato sia la “Milano bene” sia gli studenti del vicino tribunale. Prima dei social, le code c’erano già, ma restavano un affare da insider.

Che cos’ha di speciale l’affogato di Umberto 1934

L’affogato al caffè è un classico italiano: gelato alla crema ed espresso caldo, serviti nella stessa tazza. Quello di Umberto 1934, però, ha un rituale tutto suo. Arriva una tazza da cappuccino, riempita di gelato disposto “a fiore”, con un foro centrale quadrato creato con un gesto di polso ormai iconico. In quel quadrato viene versato il caffè bollente, a cui si può aggiungere granella di pistacchio o di nocciola.

Il risultato è un ibrido tra dessert e bevanda: il gelato si scioglie lentamente, il caffè si raffredda, ogni cucchiaiata è diversa dalla precedente. Accanto alla versione classica, i fan chiedono spesso quella con crema Umberto e salsa di lampone, più golosa e fotogenica. Diverse guide gastronomiche e riviste, da Gambero Rosso a Elle, indicano questo affogato tra i migliori di Milano.

Il prezzo si aggira intorno agli 8-8,5 euro: non è il dolcetto da asporto “al volo”, ma un dessert vero, da sedersi e godersi con calma. Sempre che la folla ve lo permetta.

Dal video virale alle doppie code

La svolta è arrivata con un video su TikTok, intitolato “Best affogato – Milan”, che ha iniziato a girare in tutto il mondo. Secondo il Corriere della Sera ha collezionato più di dodici milioni di visualizzazioni. Da allora, alla porta della gelateria arrivano gruppi di ragazzi dall’Asia, dal Medio Oriente, dagli Stati Uniti. Mostrano il video al bancone e dicono «I want one of this», come fosse un menu universale.

L’effetto collaterale è evidente: le code si allungano, soprattutto nel tardo pomeriggio e dopo cena, e i clienti storici si ritrovano a condividere lo spazio con visitatori che spesso sono più concentrati sull’inquadratura che sul cucchiaio. Capita che qualcuno passi i primi minuti a filmare la tazza fumante, poi si distragga, chiacchieri, lasci l’affogato mezzo sciolto. Per i milanesi affezionati è quasi un piccolo sacrilegio gastronomico.

Per evitare tensioni, in alcuni momenti si è perfino ragionato su una “doppia fila”: da una parte chi vuole solo il cono o la coppetta, dall’altra chi è lì soprattutto per l’affogato virale. Una soluzione un po’ design week, perfettamente milanese.

Come assaggiarlo senza farsi rovinare la giornata

Se vi è venuta voglia di provarlo, qualche trucco salva-umore può aiutare. La gelateria Umberto 1934 è in piazza Cinque Giornate 4, aperta tutti i giorni indicativamente dalle 12 alle 23. Le ore più affollate sono il dopo cena e il sabato pomeriggio. Se potete, puntate sul primo pomeriggio in settimana o sull’orario di apertura: la coda c’è, ma scorre più veloce.

Un piccolo galateo dell’affogato, non scritto ma utile: filmare va benissimo, basta non bloccare il bancone per cinque minuti di riprese da regista. Appena vi servono la tazza, fate la vostra storietta e poi iniziate a mangiare: l’equilibrio caldo-freddo dura poco, ed è lì che il dolce dà il meglio. Evitate di lasciare mezza tazza intatta sul tavolino: dietro di voi c’è qualcuno che ha aspettato lo stesso affogato con tutt’altro entusiasmo.

Se siete in zona, potete trasformare l’esperienza in una mini passeggiata: un giro intorno al monumento alle Cinque Giornate, due vetrine su corso di Porta Vittoria e, in dieci minuti a piedi, siete di nuovo verso il Duomo. Intanto, la fila davanti a Umberto avrà già cambiato facce, ma non desiderio: quel mix di gelato e caffè che, da novant’anni, racconta una Milano affezionata alle sue abitudini e curiosa di farsi scoprire dall’algoritmo.