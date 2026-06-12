Emily Blunt, Katy Perry, Elle Fanning e tutte le star meglio vestite della settimana
Red carpet, première e appuntamenti esclusivi continuano a regalarci ispirazioni di stile da tenere d'occhio. Anche questa settimana le star hanno sfoggiato outfit capaci di raccontare personalità diverse attraverso la moda, alternando creazioni couture, pezzi d'archivio e completi dall'eleganza contemporanea. Da New York a Los Angeles, ecco come Emily Blunt, Katy Perry ed Elle Fanning sono solo alcuni dei nomi che hanno saputo distinguersi con scelte stilistiche memorabili.
Emily Blunt in Tamara Ralph Couture
Per la première newyorkese di Disclosure Day, Emily Blunt ha scelto una creazione firmata Tamara Ralph Couture. L'attrice ha puntato su una silhouette strutturata e scenografica, dominata da un corpetto gioiello impreziosito da dettagli luminosi che catturavano la luce da ogni angolazione. A completare l'outfit, preziosi gioielli Mikimoto che hanno aggiunto ulteriore raffinatezza.
Katy Perry in Lanvin
Katy Perry ha presentato il documentario Katy Perry: The Lifetimes Tour al Tribeca Festival indossando un abito Lanvin proveniente dagli archivi della maison. Un look che dimostra come la moda più bella non conosca età: la creazione, originariamente appartenente alla collezione Primavera/Estate 1987, appare ancora oggi sorprendentemente attuale. L'eleganza essenziale del bianco incontra perfettamente lo spirito eccentrico e giocoso della cantante, che riesce sempre a reinterpretare ogni outfit con un tocco personale.
Elle Fanning in Proenza Schouler
Per un evento dedicato alla serie Margo's Got Money Troubles, Elle Fanning ha scelto un completo firmato Proenza Schouler, composto da giacca corta e gonna coordinata. Una proposta dal gusto raffinato e minimalista che riflette alla perfezione l'estetica dell'attrice. Un ensemble discreto ma estremamente chic, che conferma ancora una volta la capacità di Elle di rendere speciale anche la semplicità.
Queste sono solo alcune delle protagoniste che hanno brillato sul fronte stile negli ultimi giorni. Questa settimana le Best Dressed sono davvero tantissime: scopriamole insieme tutte.
Emily Blunt, Katy Perry e tutte le Best Dressed of the Week!
Emily Blunt in TAMARA RALPH COUTURE
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Katy Perry in LANVIN SPRING SUMMER 1987
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Elle Fanning in PROENZA SCHOULER
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Ashley Park in ETRO
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Olivia Munn in BRUNELLO CUCINELLI
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Rose Byrne in PRADA
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Raye in GIVENCHY
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Amy Adams in LOUIS VUITTON
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Lea Michele in MICHAEL KORS
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Emma D'arcy in BOTTEGA VENETA
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Nicky Hilton in ALICE + OLIVIA
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Emily Ratajkowski in MANGO
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Jung Ho-yeon in ELIE SAAB
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Kaia Gerber in GIVENCHY
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Noemi in FEDERICA TOSI
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Sadie Soverall in PRADA
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Jessica Alba in WILLY CHAVARRIA FALL 2026 e LOEWE mini Flamenco clutch
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Miranda Kerr in DIOR
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Jodie Comer in GIVENCHY
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Romana Maggiora Vergano in VALENTINO
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Valentina Romani in PATRIZIA PEPE
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