Cestini gourmet, tavoli tra gli alberi e atmosfera bucolica: ecco dove fare l’aperitivo picnic che sta facendo innamorare tutti

A volte basta allontanarsi di pochi chilometri dal traffico e dai grattacieli per ritrovarsi in un luogo che sembra appartenere a un’altra dimensione. È quello che succede arrivando a Cascina Pizzo, una realtà agricola immersa nel verde di Mediglia, alle porte di Milano, diventata negli ultimi anni una delle mete preferite di chi cerca un’esperienza diversa dal solito aperitivo cittadino.

Qui il tempo sembra rallentare. Al posto dei tavolini affacciati sulla strada ci sono filari di alberi, campi fioriti e grandi prati dove sedersi all’aria aperta. Al posto dei cocktail bar affollati, cestini da picnic da condividere tra amici, in coppia o in famiglia.

L’idea è semplice ma irresistibile: trasformare il classico aperitivo in un’esperienza immersiva a contatto con la natura, tra prodotti agricoli, lucine sospese tra gli alberi e tramonti che rendono tutto ancora più suggestivo. Non sorprende, allora, che l’aperitivo pic nic sia diventato uno dei trend più amati dell’estate milanese.

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Come funziona

Il format dell’aperitivo pic nic è pensato per essere semplice e rilassato. Dopo aver prenotato online, si arriva in cascina e si ritira il proprio cestino, che può variare a seconda della stagione e dell’esperienza scelta. All’interno si trovano prodotti freschi e locali da gustare all’aperto, mentre le bevande possono essere acquistate direttamente in loco.

Una volta ritirato il cestino, non resta che raggiungere l’area assegnata e scegliere il proprio angolo preferito tra frutteti, prati e zone allestite per il picnic.

Niente servizio al tavolo, nessuna fretta: l’esperienza è volutamente informale e invita a rallentare, chiacchierare e godersi il paesaggio.

Nel corso dell’anno l’ambientazione cambia seguendo il ritmo delle stagioni. Si può pranzare o cenare tra ciliegi in fiore, campi di lavanda, girasoli o alberi da frutto, trasformando ogni visita in un’esperienza diversa.

Perché tutti ne parlano

Il successo di questo aperitivo pic nic non dipende soltanto dalla location. A conquistare è soprattutto la sensazione di evasione che riesce a regalare senza dover organizzare lunghi viaggi o weekend fuori porta.

In meno di mezz’ora da Milano ci si ritrova immersi in un paesaggio rurale fatto di silenzio, natura e ritmi lenti. Un lusso sempre più ricercato da chi vive in città e sente il bisogno di staccare, anche solo per qualche ora.

L’atmosfera è quella delle campagne francesi raccontate nei film romantici, ma con il vantaggio di essere dietro l’angolo. Tra balle di fieno, alberi da frutto e tavoli apparecchiati all’aperto, l’esperienza riesce a essere contemporaneamente instagrammabile e autentica.

E forse è proprio questo il motivo per cui l’aperitivo pic nic continua a conquistare sempre più persone: non è soltanto un aperitivo, ma una piccola fuga dalla routine. Una di quelle esperienze che fanno sentire in vacanza senza lasciare davvero la città.

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