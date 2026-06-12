Ecco perché si litiga nelle relazioni in base alle caratteristiche del proprio segno zodiacale (o di quello del partner)

Litigare in coppia è normale, ma perché si litiga?

Il problema non è tanto il conflitto in sé, quanto la tendenza a ripetere sempre gli stessi schemi, a battibeccare sulle stesse cose.

E il segno zodiacale, proprio e del partner, ha spesso a che fare proprio con questo schema.

L’astrologia può aiutarci a capire cosa ci irrita di più e quali dinamiche tendiamo a innescare nella vita di coppia. Ecco allora, segno per segno, perché si litiga più di frequente e qualche consiglio per evitarlo.

**La qualità numero uno che ogni segno zodiacale cerca in un partner**

Perché si litiga? Dipende dal segno zodiacale

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Ariete

L’Ariete è un segno zodiacale deciso, ambizioso e non ha paura di esprimere la propria opinione. È un perfezionista nato e ama l’ordine. Il risultato? Discussioni infinite su piatti lasciati nel lavandino, vestiti sparsi ovunque e spazi condivisi in disordine.

Se siete nati sotto il segno dell'Ariete, il consiglio è semplice: scegliete le battaglie giuste. Non tutto merita una sfuriata. E se il vostro partner è più rilassato sull’argomento, provate a trovare un compromesso per la gestione della casa.

Toro

Stabile, concreto e amante delle certezze. Il Toro adora la routine e non ama le sorprese. Ma attenzione: la sua testardaggine può trasformarsi in un ostacolo quando si tratta di prendere decisioni di coppia, specialmente sul piano finanziario.

Se siete nati sotto questo segno, cercate di essere più flessibili. Va bene avere il controllo del budget, ma ogni tanto concedersi un piccolo lusso senza troppi calcoli non farà crollare il mondo.

Gemelli

I Gemelli sono estroversi, curiosi e sempre in movimento. La casa per loro è un punto d’appoggio, ma anche un luogo di socialità. Il problema? Non tutti i partner apprezzano feste improvvisate e ospiti continui.

Se siete nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli, ricordate che non tutti hanno la vostra energia. Trovate un equilibrio tra vita sociale e momenti di coppia, stabilendo giorni dedicati al divertimento e altri al relax.

Cancro

Sensibile ed empatico, il Cancro si prende cura degli altri in modo naturale. Ma questa sua emotività può diventare un problema: tende a prendersela per tutto, anche per critiche innocue. E quando si sente invaso nei suoi spazi, reagisce in modo brusco.

Se siete nati sotto il segno Cancro, cercate di non prendere tutto sul personale. E soprattutto, imparate a esprimere i vostri bisogni senza aspettare che il partner li intuisca da solo.

Leone

Carismatico e solare, il Leone ama stare al centro dell’attenzione. Ma se sente di non ricevere abbastanza considerazione dal partner, possono nascere tensioni. Per il Leone, meno attenzioni equivalgono a meno amore.

Se siete nati sotto questo segno zodiacale, provate a non basare l’autostima solo sul riconoscimento altrui. E se vi sentite trascurati, ditelo chiaramente invece di aspettarvi che l’altro lo capisca da solo.

Vergine

Precisa, organizzata e instancabile. La Vergine ama l’ordine e la perfezione, ma questa sua inclinazione può trasformarsi in ipercriticismo. Un cuscino fuori posto o un dettaglio trascurato possono diventare il pretesto per una discussione accesa.

Se siete nati sotto il segno della Vergine, ricordate che non tutti hanno il vostro stesso standard. Imparate a rilassarvi un po’ e a non pretendere sempre il massimo da chi vi sta accanto.

Bilancia

Diplomatica e amante dell’armonia, la Bilancia odia i conflitti. Per evitare tensioni, spesso dice quello che gli altri vogliono sentirsi dire, finendo per sembrare poco sincera. E questo, alla lunga, può diventare un problema nelle relazioni.

Se siete nati sotto il segno della Bilancia, provate a dire quello che pensate, anche a costo di creare un piccolo scontro. Meglio una discussione sincera che accumulare tensioni fino a scoppiare.

Scorpione

Intenso, passionale e ipersensibile. Lo Scorpione sembra forte e imperturbabile, ma in realtà è emotivo e non dimentica mai un torto subito. Se si sente ferito, può diventare freddo e distante.

Se siete nati sotto questo segno zodiacale, provate a non rimuginare troppo sul passato. Parlare apertamente dei problemi, invece di covare rancore, vi aiuterà a mantenere un rapporto più sereno.

Sagittario

Avventuroso e imprevedibile, il Sagittario detesta la routine e ama l’indipendenza. Il problema? Non tutti i partner sono pronti a stare dietro ai suoi cambi di programma e alle sue idee improvvise.

Se siete nati sotto questo segno Sagittario, cercate di essere più attenti ai bisogni del partner. Avere una relazione non significa perdere la libertà, ma trovare un equilibrio tra spontaneità e stabilità.

Capricorno

Ambizioso e instancabile, il Capricorno è un vero stacanovista. Lavora senza sosta e fatica a concedersi pause, il che può creare problemi nella vita di coppia. Il partner potrebbe sentirsi messo in secondo piano.

Se siete nati sotto il segno del Capricorno, ricordate che il successo non è tutto. Dedicate tempo alla relazione, staccate dal lavoro e godetevi i piccoli momenti insieme.

Acquario

Indipendente e razionale, l’Acquario tende a mettere la logica prima delle emozioni. Questo può farlo sembrare distante o poco empatico, specialmente in una discussione di coppia.

Se siete nati sotto questo segno zodiacale, provate a prestare più attenzione ai sentimenti del partner. A volte, un abbraccio vale più di mille spiegazioni razionali.

Pesci

Romantico e sognatore, il segno zodiacale dei Pesci vive nel suo mondo e tende a sfuggire ai problemi invece di affrontarli. Se qualcosa lo turba, spesso preferisce chiudersi in se stesso piuttosto che parlarne.

Se siete nati sotto questo segno, cercate di essere più diretti nella comunicazione. Parlare apertamente dei problemi aiuta a evitare incomprensioni e a rafforzare la relazione.