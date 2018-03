Quando un ragazzo del Sud vuole uscire con una ragazza del Nord dovrà avere la pazienza di capire alcune cose: queste dieci per esempio

L'amore parla una lingua universale, ma se si parla di Nord e Sud (Italia o Europa che sia) le differenze, perlomeno di accento nella lingua universale, si sentono.

Se siete una ragazza del Nord e vi siete innamorate di un tenebroso uomo del Sud la passione vi travolgerà, capirete perché nel mondo è tanto amato l'uomo mediterraneo e vi sentirete portata su un piatto d'argento come non mai.

Però dovrete tenere presente che quando ci si innamora di qualcuno cresciuto in un contesto culturale completamente diverso dal proprio ci sono diversi argomenti in cui non si parla la stessa lingua.



Ecco 10 cose che l'uomo del Sud deve tenere presente della donna del Nord.

Non ama le effusioni in pubblico

Non è che sia fredda, semplicemente non le piace essere messe in vetrina, e se lui vuole darle un bacio ogni trenta secondi e ovunque si trovino, è in difficoltà.

Meglio spiegarsi, perché il rischio è che l'uomo pensi di non piacerle più o che lo stia allontanando: sta alla donna dimostrargli che non è così (quando sono da soli).

Non sopporta le invasioni di vostra madre

Ragazzi, se vostra madre arriva senza preavviso e si piazza per settimane a casa vostra annullando la vostra intimità e pretendendo di ingozzarvi come un tacchino di Natale, avrete un problema.

E ragazze, no, non vi potete rifiutare di mangiare perché se lo fate la sua mammina si offende.

Il compromesso in questo caso sta nel fatto che se mammina vuole venire almeno deve avvisare, così volendo uno fa in tempo a scegliere di prendere ferie e andarsene a Ibiza con le amiche. Non sempre però, perché altrimenti lui e mammina si offenderanno a morte.

Vuole del tempo per sé

Lui è abituato che quando è fidanzato la sua dolce metà vuole fare tutto, ma proprio tutto, insieme, come se fossero un solo essere indivisibile.

Peccato che lei non abbia nessuna intenzione di rinunciare alla sua indipendenza e ai weekend con le amiche.

Il segreto? Fargli scoprire i vantaggi del poter avere del tempo per lui da gestire come meglio crede.

Vuole che impariate a sciare

Lui preferirebbe fare tutto il cammino di Santiago in due giorni, per lui la neve è come la criptonite, lei invece scia da quando ha imparato a camminare.

Scendete a compromessi: provate a organizzare una settimana bianca con gli amici e vedete come va. (E sperate che non si rompa niente).

Ha un'agenda molto fitta

Lei non è per nulla un angelo del focolare, anzi, la sua agenda è molto mondana e molto fitta e vuole che lui la segua in questo trenino di feste, ristoranti da provare, prime da vedere e aperitivi a cui proprio non può mancare.

La domenica brunch con gli amici

Non sarà facile fargli dimenticare la pasta della mamma, ma almeno ogni tanto lei dovrebbe accettare di mettersi con le gambe sotto al tavolo per fare un vero pranzo della domenica, invece di optare per quel misto di dolce e salato che va sotto il nome di brunch.

Se poi gli manca tanto la pasta al forno e avrà voglia di prepararvela, lasciateglielo fare.

I suoi genitori vi fanno dormire insieme

Per lei è normale ma per lui non così tanto, che se andaste a casa sua i suoi genitori vi farebbero dormire in camere separate.

Questo non vuol dire che non ne apprezzerà i benefici ma forse per lui potrebbe essere un po' imbarazzante fare sesso con voi se ci sono i vostri genitori nella stanza di fianco.

Per le occasioni speciali va a cena fuori

Per i compleanni, ma anche a Pasqua e per le occasioni speciali, a casa di lei si sceglie un ristorante e si va a cena fuori.

A casa di lui tutte le donne iniziano a cucinare almeno tre giorni prima e cucinano per poter sfamare tutta la famiglia e gli eventuali ospiti inattesi.

Sappiate che è probabile che lui non riuscirà a farsene una ragione su questo punto.

Nella sua famiglia sono tutti un po' strani

La mamma ha già divorziato due volte, il papà ha sempre delle nuove fidanzate, il fratello è depresso e tutti sono in terapia da uno psicologo diverso.

Potrebbe non essere così normale per lui e per la famiglia quanto lo sembra a voi: non diteglielo subito, fategli conoscere i vostri strani parenti un po' per volta.

È sempre a dieta

Questo per lui sarà assolutamente incomprensibile.

Sua madre e sua sorella friggono tutto quello che è commestibile, uno si mette a dieta solo se è malato. Voi siete malate?