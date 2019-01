Quali sono le peggiori frasi che un uomo può scrivere su Tinder o un sito di incontri? Oltre alle volgarità ce ne sono altre 8. Ve le diciamo: voi scappate

Se avete usato una app o un sito di incontri almeno una volta nella vostra vita saprete che, oltre a tutte le volgarità e i tentativi di inviare foto ginecologiche dettagliate, ci sono alcune frasi che fanno venir voglia di scappare in un paese deserto abitato soltanto da Alpaca.

O dovrebbero, almeno.



Ne abbiamo scelte otto: fate in modo che vi facciano accendere un campanello d'allarme.

Lo stalker: «Ti ho trovata su instagram»

E probabilmente aggiungerà anche qualcosa tipo «non ti dispiace vero?», peccato che a voi dispiaccia eccome, non avevate nessuna nessunissima intenzione di farvi trovare, altrimenti glielo avreste dato voi il vostro instagram o lo avreste aggiunto per prime.

Se poi inizia a commentare e likare una per una le vostre foto non vi resta che bloccarlo immediatamente.

L'inopportuno: «Mandami una foto di come sei adesso»

Forse pensa che chattiate vestite come se doveste uscire con un tizio per il primo appuntamento dopo due minuti o che mentre siete in ufficio tra mille riunioni potreste avere veramente voglia di mandare una foto a un tizio che non conoscete.

La risposta è ovviamente un bel NO, non gli manderete una foto di come siete adesso e neanche una foto di come fingete di essere adesso, vi conviene smetterla di rispondergli.

I finti romantici: «Voglio innamorarmi»

Ahahahhahahahahahahahahahhahahahahahahaahhaha.

Questa è l'unica risposta che può esistere sulla faccia della terra.

Nessuno ha ancora capito se questi esseri fingono di fare i romantici per portarvi a letto più facilmente o se peggio pensano di trovare l'amore vero su un sito d'incontri.

Ok, non che sia impossibile, ma dichiararlo così a una sconosciuta, dopo poche parole, aggiungendo un «spero che tu sia quella giusta», fa venire un pochino d'ansia. No?

Il rancoroso: «Vi lamentate che siete single e poi...»

Lui ce l'ha con le donne, non si è ben capito il perché ma alla minima cosa che non approva, anche un semplice «Ora stacco che è arrivata la pizza», inizierà a inveire contro il genere femminile partendo da sua madre per poi nominare la sua ex e anche sua sorella, semplicemente perché avete smesso di dargli attenzioni.

Ok, in questo caso è meglio non dargli più corda.

Si lamenterà anche di voi: amen.



Il frettoloso: «Sei una di quelle che chattano e basta?»

Beh, diciamo che la maggior parte delle ragazze non esce con un tizio a cui ha detto ciao e basta.

Diffidate di quelli che hanno troppa fretta di passare a quella che chiamano «una chiaccherata davanti a un caffè», credono di essere a un fast food.

L'insistente: «Perché non rispondi?»

Non accetta che voi possiate far altro nella vostra vita, se non rispondete diventa come un topo in gabbia e inizia a inondarvi di messaggi passivo-aggressivi con un tono sempre di più verso il violento andante.

Appena gli risponderete qualcosa tipo «hey, scusa ero in bagno» tornerà normale: il consiglio però è di scappare.

L'egocentrico: «Alla fine si innamorano tutte di me»

A voi viene in mente subito qualcosa del tipo: «Ma tutte chi? Ma perfavore, piantiamola, ma chi sei?».

Di solito questi hanno anche una foto con i pettorali in bella mostra, se ci volete uscire dovreste farlo solo per sgonfiarli come se fossero dei palloncini.

Sempre che voi abbiate del tempo da perdere, se non lo avete lasciateli nelle loro profonde convinzioni su se stessi.

L'insicuro: «Sembri molto alta...»

Fanno quasi tenerezza, sono stati rifiutati da orde di ragazze che volevano uscire solo con fusti che superassero il metro 80?

Nessuno che sia mediamente alto chiede informazioni sulla vostra altezza, quindi sappiate che se lo fa è perché è basso.



Se per voi è un problema, siate oneste (con voi stesse prima ancora che con lui).