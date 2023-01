Perché è così difficile incontrare il partner giusto? Quando si pensa "non trovo l'amore" in realtà ci sono 5 cause possibili

Vi state chiedendo Perché non trovo l'amore? addossando la colpa a voi stessi, alla sfortuna o ai singoli casi clinici con cui vi scontrate sappiate che in realtà i motivi per cui non si riesce a trovare il partner giusto sono sempre riconducibili a uno di questi cinque.

Secondo un sondaggio condotto dal Pew Research Center, i single di oggi trovano il mondo degli appuntamenti più difficile e complesso di quanto non lo sia mai stato, ma non si tratta solo di incontrare qualcuno.

Magari infatti nella vostra vita avete incontrato tanti ottimi compagni o potenziali interessi amorosi, ma nessuno si è mai rivelato quello definitivo.

Ecco perché.

Perché non trovo l'amore? Ecco 5 possibili risposte

1. Passate troppo tempo con le persone sbagliate

Non troverete mai la persona giusta concentrandovi su quelle sbagliate. I legami che teniamo in piedi "a forza" con le persone sbagliate stanno impedendo alla persona giusta di entrare nella vostra vita.

Vi manca la fiducia di cui avete bisogno per pretendere di più e andare avanti.

Perché avete paura di lasciar andare il partner sbagliato e aspettare quello giusto? Perché vi state aggrappando a una relazione che è meno di quello che volete? Sebbene queste risposte siano probabilmente davanti ai vostri occhi, spesso vengono ignorate.

Se volete una risposta definita e trovare la persona giusta per voi allora dovete lasciarvi andare. Questo significa liberare la mente dalla distrazione di una relazione sbagliata o dalle frustrazione di un ex.

Se volete attrarre il partner giusto dovete liberare la strada davanti a voi.

2. Cercate le qualità sbagliate nei partner

Avete notato che vi capita di attirare sempre lo stesso genere di persona?

In questo caso probabilmente il motivo per cui non riuscite a trovare il partner giusto per voi è che cercate la persona sbagliata.

Provate a paragonare i vostri insuccessi sentimentali e riassumete quelli che sono i tratti che li accomunano. Dopo di che provate (almeno una volta) a cercare qualcuno che non li rispecchi. Potreste restarne piacevolmente sorpresi.

3. Siete voi a non essere pront*

Ci sono molti motivi, magari anche inconsci, per cui - anche se vogliamo trovare il partner perfetto - in realtà non siamo pronti.

Magari non avete ancora superato un vecchio amore, non siete pronti ad aprirvi con qualcun altro, o sotto sotto avete più paura di quello che pensate di mettervi in gioco per davvero e rinunciare alla vostra indipendenza. O forse avete paura di soffrire.

Una buon partner può essere difficile da trovare; ancor di più se non si è pronti.

4. Siete stati sfortunati

I vostri amici sono felicemente accoppiati o si stanno sposando, e voi ancora vi barcamenate tra relazioni sbagliate e disastrosi appuntamenti su Tinder? Vi sembra che Cupido abbia una vendetta personale contro di voi?

A tutti, a un punto della vita, capita di sentirsi sfortunato. E la verità è che ogni tanto è davvero così.

E purtroppo, in questo caso, non possiamo farci niente: trovare il partner giusto è anche questione di fortuna e potrebbe semplicemente non essere ancora arrivato il vostro momento.

State tranquilli e approfittatene per divertirvi e concedervi tutto quello che vi fa stare bene: la ruota - prima o poi - gira per tutti.

5. Semplicemente non è ancora il momento

Anche se la cultura pop vorrebbe farci credere diversamente, non c'è niente di sbagliato nell'essere single.

A volte il momento semplicemente non è giusto per una relazione: magari avete a che fare con qualche ostacolo emotivo nella vostra stessa vita o semplicemente non avete superato una relazione precedente.

Qualunque sia la ragione, se questo non è il momento di trovare il partner giusto per voi, fatevene una ragione. Va bene anche così.