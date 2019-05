Essere sicure di voi è il primo passo verso una vita felice, anche in amore: ecco 8 regole da seguire che vi permetteranno di essere felici in coppia

Non esiste una ricetta certa per avere una vita felice in amore, perché per forza di cose gioca un ruolo anche la fortuna di incontrare la persona giusta per voi.

Detto questo, ci sono almeno 8 regole che, se seguite pedissequamente, permettono di fare tutta la vostra parte e di non perdere tempo con quelli sbagliati nell'attesa di quello giusto.

Soffrendo inutilmente.

Tutte le regole girano intorno al grande assunto secondo cui dovete amarvi per come siete e rispettare prima di tutto voi stesse: questo farà sì che sarete sempre in grado di giudicare lucidamente chi vi sta davanti, dire no a casi umani, persone complicate, inutili inseguimenti di fuggitivi o pensare che finire a letto con qualcuno sia l'unico modo per legarlo a voi.

Ecco perché dovreste essere chiare e sicure di voi, non accettare compromessi e dire sempre quello che pensate, anche in amore.

1. Non mentite a voi stesse

Se mentite a voi stesse su cosa volete veramente da una persona non avete nessuna speranza di ottenerlo.

Pensare che le cose cambino con il tempo è una deformazione romantica da film a lieto fine e di solito porta solo a sbattere la testa contro un muro bello duro.

Se volete una relazione non fingete di volere solo sesso.

Se è così bene, ma se state mentendo rischiate di farvi male.

2. Mandate messaggi chiari

Una volta appurato cosa volete voi fate in modo che sia chiaro anche all'altra persona.

Se fingete di essere qualcosa che non siete, con le parole direte delle cose e con i fatti vi comporterete nel modo opposto.

Fingere non serve a far cambiare idea a qualcuno o a farlo innamorare di voi, anzi, è molto più probabile evitare di perdere tempo o guadagnare il rispetto di una persona mandando dei messaggi chiari e puliti.

3. Non accettate le briciole

Un uomo che vi dice che non ha nessuna intenzione di avere una storia seria con voi a priori non merita un grammo della vostra attenzione, è inutile pensare che tanto quando state insieme state bene o che alla fine non c'è niente di meglio in giro.

Chinarsi sotto il tavolo a raccogliere le briciole vi umilia e vi fa solo stare peggio, non importa se quella volta al mese vi fa sentire meravigliose, sono avanzi e li state raccogliendo da terra.

4. Non siate la parte debole

Essere insicure e disposte ad accettare qualsiasi cosa vi trasforma inevitabilmente nella parte debole, qualsiasi sfigato sulla faccia della terra ottiene da voi il potere di trattarvi come una pezza da piedi.

Volete veramente concedere questo potere?

Se non siete consapevoli del vostro valore non potete farvi trattare come meritate perché non credete di meritarlo.

5. Non dipendete dalla sua approvazione

Non dovreste mai pensare che l'approvazione di qualcuno definisca chi siete.

Quello che dice lui non è religione, se non capisce il vostro valore o se semplicemente non gli piacete abbastanza non significa che sarà così con tutti gli uomini della terra.

Approvatevi prima voi e poi cercate qualcuno che vi capisca, consapevoli che non si può piacere a tutti.

6. Non inseguite i casi disperati

Un amore difficile non è per forza un romanzo a lieto fine, un amore difficile non è per forza un romanzo a lieto fine, un amore difficile non è per forza un romanzo a lieto fine.

Ripetetelo, ancora una volta.

Le storie che partono difficili, le persone che non si fanno vive, che non rispondono, che vanno pregate, inseguite, pressate, vanno lasciate dove sono.

Non siete voi che non gli piacete, probabilmente stanno uscendo con altre cinque, smettetela di accanirvi.

7. Non abbiate paura di un rifiuto

Non vi vuole? Chissene frega, non è l'unico uomo esistente al mondo e probabilmente non è neanche il migliore che avete incontrato.

Una donna che ha chiaro il suo valore non accusa se stessa in caso di rifiuto.

Certo, mettersi in discussione è giusto ma pensare che sia colpa vostra perché lui non vi ama è la cosa più sbagliata che potete fare.

Non siete giusti l'uno per l'altra? Fuck you, next, direbbe Ariana Grande.

8. Una relazione non vi renderà più felici

Voi siete voi, indipendentemente dalla vostra vita sessuale o sentimentale, le vostre amiche non sono migliori di voi se hanno una relazione o se hanno un sacco di uomini che corrono come levrieri ad un loro segnale.

Non vi rende migliori avere una relazione e pensarlo vi fa accanire sull'idea di trovarne una o di fare funzionare quello che non funziona a tutti i costi ma questo non vi renderà più felici.