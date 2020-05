Perché il mio ragazzo mi mente? Vi è capitato di beccare delle bugie e se vi state chiedendo perché lui vi menta (anche su cose stupide). Ecco la risposta

Se vi capita di chiedervi "Perché il mio ragazzo mi mente" probabilmente avete già la certezza che lui vi racconti spesso bugie, non per forza su chissà quali temi esistenziali, ma che lo faccia (anche) su piccole cose banali che non ci sarebbe alcun bisogno di nascondere.

Perché il partner ha bisogno di queste bugie bianche per farsi amare e accettare da voi?

Sì, perché spesso si tratta proprio di questo.

Ecco perché alcune persone hanno bisogno di dire bugie nella loro relazione.

Il mio ragazzo mi mente: potrebbe voler nascondere le sue debolezze

Le bugie, anche quelle innocue, nascono perché aiutano a sentirsi meglio.

Ad esempio se il vostro lui vi racconta piccole bugie a tema denaro, vestiti costosi o stile di vita particolarmente prospero ma a voi non interessa proprio niente, fermatevi a pensare.

Perché lo sta facendo? Probabilmente il partner associa il denaro con il valore o la sicurezza e così utilizza qualche bugia per sentirsi più sicuro.

Il punto quindi non sarà il contenuto della bugia ma l’associazione che fa il vostro lui.

Le bugie cambiano le realtà scomode

Le bugie cambiano pezzi di realtà che non piacciono particolarmente e che si vorrebbero modificare.

Ad esempio se lui vi racconta di avere tanti amici divertenti con cui va di qua e di là e voi scoprite che in realtà ne ha due che vede una volta al mese, cercate di non arrabbiarvi.

Potrebbe essere qualcosa che non riesce ad accettare e che quindi modifica, chiedete spiegazioni cercando di essere comprensive.

Perché il mio ragazzo mi mente? Analizzate il vostro comportamento

Se guardiamo tutti i lati della medaglia allora si deve considerare anche il vostro comportamento.

Se il partner dice qualche bugia potrebbe dipendere anche da voi.

Come prendereste una verità scomoda? E soprattutto il vostro lui che reazione si aspetta da voi?

Rispondendo a queste domande potreste capire perché lui sceglie di mentire.