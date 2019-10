Il vostro ex vuole mantenere un rapporto di amicizia e voi non capite i motivi. Ecco cosa c'è dietro chi lascia ma non vuole chiudere la porta

La vostra relazione è finita, voi siete pronte (o per lo meno state provando) a uscire fuori dagli strascichi di una storia finita male e lui… vuole essere vostro amico.

Il che rende tutto ancora più complicato.

Perché se i progetti insieme, il tempo condiviso e il ricordo dei momenti più intensi della vostra storia fanno parte del pacchetto nostalgia con cui già dovrete fare i conti per un certo periodo di tempo, se ci si mettono anche i suoi messaggi, le sue chiamate o i racconti della sua nuova vita da single il periodo necessario a rimettersi in piedi e girare pagina si allungherà a dismisura, rimandando il momento in cui dovrete (comunque) affrontare la realtà.

Ma allora perché il vostro ex fidanzato vuole rimanere vostro amico? Ecco le sole 5 risposte possibili a questa domanda.

(Continua sotto la foto)

1. Fa fatica a separarsi

Il primo motivo per cui il vostro ex vuole rimanere in contatto con voi potrebbe riguardare la paura di separarsi definitivamente.

Queste persone spesso temono di essere abbandonate e di non rimanere tra i ricordi di coloro con cui hanno condiviso qualcosa.

La fatica di separarsi fa in modo che vogliano rimanere presenti anche se attraverso un altro ruolo, quello dell’amico che si interessa al vostro bene.

Chiedetevi questo: il giorno in cui si innamorerà di una ragazza che non siete voi volete davvero che ve lo racconti davanti a un caffè?

2. È possessivo

Un altro motivo per cui il vostro ex non è ancora sparito riguarda la sfera della possessività.

Non si tratta di amore o bene ma di assicurarsi di essere ancora presente nella vostra vita e nei vostri pensieri per pura vanità personale.

Questo tratto sarà evidente se vi farà domande scomode sulla vostra vita privata e su eventuali nuove conoscenze.

Se vi siete accorte di questo meccanismo, scappate a gambe levate.

3. Soffre di mania del controllo

Altro motivo per cui lui rimane una presenza costante riguarda il controllo.

Pensate alla vostra relazione da fidanzati: lui pretendeva di sapere ogni vostra mossa? Controllava quello che facevate? Si allarmava se non rispondevate al telefono immediatamente?



Se ritrovate questi aspetti potreste avere a che fare con una persona che ha bisogno di tenere tutto sotto controllo, anche le persone che sono ormai uscite dalla loro vita.

Mettetegli un freno: è la vostra vita e lui ha deciso di non farne parte.

4. Si sente in colpa

Se lui vi ha lasciato o vi ha fatto un torto, dovreste considerare che potrebbe sentirsi molto in colpa.

Di conseguenza la sua presenza sarà un modo per sentirsi più alleggerito ed espiare così le sue pene.

Se avete l'impressione che si tratti di questo fategli capire che così vi tiene ancora ancorate a lui e che vi renderà la guarigione più lenta e lunga di quanto non sarebbe se vi lasciasse libere.

Fatelo per voi. Lui lo sta facendo per sé.

5. È ancora interessato

L’altra faccia della medaglia infine parla di un interesse che non è mai davvero finito.

E di un'opzione che abbiamo volutamente lasciato alla fine: forse il vostro ex vuole tornare con voi.

Capita, ma bisogna capire perché si è allontanato e se non cambierà idea di nuovo non appena si ripresenteranno gli stessi problemi.

Accertatevi che il suo essere presente non sia dovuto ai motivi elencati precedentemente, capite se anche voi volete la stessa cosa o meno e chiarite la cosa insieme.

Il non detto in amore non fa mai bene a nessuno.