Lui non vuole fare progetti per il futuro e voi sì? Che si parli di prendere un gatto, sposarvi o fare le vacanze insieme, ecco come sbloccare la situazione

State insieme, il vostro amore va a gonfie vele e vi ritrovate a fantasticare sul vostro futuro. Da sole. Già, perché lui non vuole fare progetti per il futuro - o almeno così pare, visto che appena accennate a uno di questi temi cambia tono e argomento alla velocità della luce come se solo il poterne parlare lo spaventasse.

Che si tratti di condividere un viaggio, una casa, un cane o un figlio, poco importa: quando il tempo passa e voi cominciate a spazientirvi perché sentite che avete bisogno di una progettualità comune, la cosa va affrontata per salvaguardare se stessi e il proprio rapporto.

Ecco quattro passaggi da seguire per parlare del vostro futuro insieme (a un lui che apparentemente non ne vuole sapere).

Cosa fare quando lui non vuole fare progetti comuni (e voi sì)

Fatevi un'idea del perché lui non vuole fare progetti

La prima cosa che dovete fare per non perdere subito la pazienza è farvi un’idea di cosa c’è sotto.

Dovete capire perché per il vostro lui l’argomento è così scottante: è un eterno Peter Pan? Non è sicuro della vostra relazione? Ha paura dei cambiamenti?

Se volete affrontare il futuro insieme dovete avere ben chiaro cosa pensa, altrimenti vi farete dei film tutti vostri che non vi aiuteranno.

Il modo più semplice per capirlo è chiederlo direttamente a lui.

Chiaritevi le idee su quello che desiderate voi e sul perché lo volete

Se pensate che questo argomento sia scottante per il vostro lui, dovete prima di tutto avere le idee chiare.

Se sarete confuse su un tema così importante, apparirete incerte e insicure e alla fine mollerete il colpo proprio perché anche voi non avrete chiaro l'obiettivo.

Se invece saprete cosa volete ottenere, sarete anche più convincenti.

Affrontate il discorso in modo deciso ma non aggressivo

Se proverete ad affrontare l’argomento e troverete un muro davanti, dovete sfondarlo.

Legittimatevi ad avere un confronto diretto e che sia costruttivo.

Dovrà essere privo di accuse, solo così porterete a casa qualche risultato.

Avete bisogno di capire, state parlando del vostro futuro.

Non rassegnatevi (e datevi un tempo)

Scordatevi di buttare la spugna, non vorrete mica ritrovarvi allo stesso punto tra qualche anno.

La coppia ha bisogno di evolversi e quando un partner evolve da solo iniziano ad esserci dei disequilibri che impattano sul benessere in due.

Prendete la situazione in mano: meglio farlo subito, con decisione.

Rispettare un suo eventuale bisogno di tempo va bene, ma non mettete in disparte i vostri bisogni e desideri.

Le coppie sono composte da due persone che contano allo stesso modo.