Lui sembra non volerne sapere di andare all’altare e voi iniziate a preoccuparvi: ecco come comportarvi quando lui non si vuole sposare (e voi invece sì)

State insieme da tempo e la proposta non è (ancora) arrivata.

Le avete provate tutte, dai messaggi subliminali, alle richieste dirette.

Le vostre armi preferite sono le foto di solitari, le location da favola, le amiche che si sposano e le blogger che festeggiano il loro addio al nubilato e niente sembra avere effetto sul vostro lui.

Rimane ormai poco da interpretare e sembra proprio evidente che il vostro partner, per ora, non ne vuole sapere di matrimoni.

Vi diamo dei suggerimenti per capire il motivo del suo rifiuto e riuscire (forse) a fargli cambiare idea.

(Continua sotto la foto)

Gli uomini e le donne non hanno lo stesso cervello

Uomini e donne ragionano e vivono in modo nettamente differente.

Basti pensare che la zona del cervello maschile in cui si genera l’ansia è quattro volte inferiore rispetto a quella della donna.

Il genere femminile quindi potrebbe avere molta più ansia di raggiungere le tappe imposte dalla società come il matrimonio, l’uomo invece potrebbe preferire vivere giorno per giorno e in base alle proprie esigenze.

Chiarite le sue intenzioni

Se volete capire se si vuole sposare o meno, chiedeteglielo.

Niente sarà più efficace di un discorso chiaro e diretto dove potrete esprimere quello che sentite.

Spiegate al vostro lui perché per voi sarebbe importante arrivare all’altare e cercate di capire come il partner vive questo evento.

Potreste scoprire che con un po’ di incoraggiamento e di dialogo sarà più facile capirvi e vivere meglio il rapporto.

Se lui non si vuole sposare

Se dopo una conversazione mirata capite che dall’altra parte c’è un rifiuto totale, dovreste cercare di andare oltre questa scelta e provare a capire i veri motivi che spingono il partner a non volersi sposare.

La sua decisione infatti potrebbe non avere niente a che fare con il sentimento verso di voi.

Il matrimonio è un vero e proprio rito di iniziazione all’età adulta e dietro il suo significato ci sono molte dinamiche nascoste come ad esempio il senso di responsabilità che attiva la fede al dito.

Come fargli cambiare idea

Se volete far cambiare idea al vostro partner, dovrete cominciare con l’ascolto privo di pretese.

Ascoltate prima di tutto voi stesse: perché tenete tanto al matrimonio? È un vostro desiderio o riflette aspettative altrui (ad esempio la società o i genitori)?

Poi sarà il momento di ascoltare il vostro partner: chiedetevi cosa potrebbe spaventarlo e parlatene insieme, sono solo insicurezze personali o la sua visione ha un fondo di verità che potrebbe prevedere un futuro incerto?

Ponetevi questi interrogativi e andate a fondo, potreste scoprire aspetti che influenzano la coppia senza che ve ne siate mai resi conto.