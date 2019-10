Se lui sembra distante e voi non sapete più cosa fare è il momento di prendere in mano la situazione. Ecco cosa fare quando lui è distaccato (o lo sembra)

Il partner prende le distanze, non si capisce cosa gli passi per la testa e il vostro livello di panico e frustrazione sale.

Non sapete cosa fare, siete confuse e in preda ai dubbi.

Se avete notato che il suo atteggiamento cambia in base ai giorni, momenti o situazioni, e sentito scattare un campanello d’allarme, agite prima che il silenzio diventi un ostacolo insormontabile.

Se volete occuparvi di questo rapporto e rimetterlo in sesto prima che sia troppo tardi, riponete le armi nel cassetto e preparatevi ad affrontare il vostro lui in modo maturo.

Ecco come in 4 passi.

Affrontate la questione

Far finta che va tutto bene non porterà a una risoluzione rapida e indolore, anzi: non farà altro che aumentare la probabilità che il divario tra di voi diventi sempre più profondo.

Non vi rimane altro da fare che affrontare la questione nel modo più sincero possibile.

Per poter capire cosa sta succedendo dall’altra parte dovreste come prima cosa farlo sentire capito mostrandovi ben disposte a mettervi in discussione.

Non accusatelo

Non accusate lui di quello che sta succedendo, non sarà utile a risanare la situazione.

Quello che potrebbe aiutarvi invece è comunicare come vi fa sentire la crisi che state vivendo e il motivo per cui avete bisogno di affrontarla.

Ad esempio potreste spiegare che in questo momento vi sentite messe da parte e che avete bisogno di sentire la sua vicinanza.

Cercate di capirne i motivi

Come terzo passaggio dovreste cercare di capire il motivo per cui il partner si mostra distante.

Non date per scontato che la sua crisi riguardi il vostro rapporto, talvolta il malumore arriva dall’esterno e viene riversato nel contesto in cui ci si sente legittimati a esprimersi.

Approfondite le cause e mostratevi ben disposte a capire e aiutare.



Raggiungere un compromesso

Una volta emerso il problema dovete fare i conti con le esigenze di entrambi.

Quando si decide di stare in coppia e di impegnarsi nel rapporto è bene capire come potersi venire incontro.

È fondamentale che i bisogni di ognuno siano rispettati.

Ad esempio se lui sente di stare in un rapporto troppo chiuso potreste decidere di stabilire momenti da vivere separatamente.

La propria individualità infatti non dovrebbe mai essere messa da parte.

A volte basta davvero poco per rimettere in moto l’ingranaggio inceppato dell’amore.