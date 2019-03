Se soffrite spesso di gelosia, vi sarete accorti come può mettere a dura prova il rapporto. Vi spieghiamo perché la gelosia fa male e come uscirne

La gelosia è un sentimento profondo che può arrivare a intaccare il rapporto di coppia.

Se voi e il vostro partner siete gelosi in modo sensato, infatti, questo aggiungerà un pizzico di peperoncino utile a sentirsi desiderati; il problema emerge quando la gelosia diventa sproporzionata alla situazione e limita la libertà personale con divieti, imposizioni o sensi di colpa.

In questo caso può diventare un ostacolo pericoloso.

Nella coppia emergono insicurezze che in realtà non appartengono all'altro ma al proprio mondo emotivo che inevitabilmente condizioneranno il rapporto.

Vi spieghiamo come e perché dovreste imparare a gestirla per salvare la relazione e voi stessi.

La gelosia rende infelici

Lo conferma una ricerca effettuata presso l’Università di Copenaghen.

I ricercatori hanno dimostrato come le persone gelose, che per esempio controllano la bacheca e i messaggi privati sul profilo Facebook del partner, vivono momenti di stress e malessere che non fanno altro che accentuare la gelosia.

Spegnete i telefoni e dedicate quel tempo al vostro rapporto reale.

Fa male a chi la prova

Essere gelosi comporta un dispendio di energie molto alto.

La gelosia è fatta di sospetti, dubbi, controllo e bisogno di conferme costanti che se vengono disattese mettono in crisi.

Proprio per questo motivo il geloso cronico appena troverà le conferme che cerca probabilmente si creerà altri dubbi che alimenteranno il circolo della frustrazione.

Per spezzare la catena cercate di capire qual è il significato che date alla gelosia.

Il confine

Riuscire a gestire la gelosia significa essere in grado di stabilire il confine tra sé e l’altro.

Le persone molto gelose hanno difficoltà a percepire questi confini e se l’insicurezza prende il sopravvento, il rapporto può uscirne ammaccato.

Andare oltre i confini presuppone una violazione della libertà personale che può diventare controproducente e distruttiva per entrambi i partner.

Capire la gelosia

Se non andrete a fondo, la gelosia potrebbe rovinare le vostre relazioni.

Il modo migliore per guardare in faccia questo sentimento è darle un significato.

Potete parlarne con il partner per cercare di capire come poter gestire al meglio questo lato che spesso mette a dura prova.

Se invece vi accorgete che è difficile trovare una soluzione in coppia potrete rivolgervi a un terapeuta che possa aiutarvi ad andare alle origini del malessere.

Se farete un lavoro profondo su voi stessi potrete finalmente godervi la vostra relazione.