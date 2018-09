Lui non vi considera proprio? Non riuscite a capire il perché? Vi diciamo quali sono le uniche 8 spiegazioni al perché il ragazzo che vi piace vi ignora

Lui non vi caga di striscio, vi siete servite più o meno chiaramente su un piatto d'argento e lui vi ha schivata come le pallottole di Matrix?

Questo spesso basta per farvelo immediatamente risettare come l'uomo più bello sulla faccia della terra, l'unico che desiderate veramente avere.

Non vi spiegate il perché lui proprio non ne vuole sapere di voi?

Non esiste un solo motivo, ne esistono tanti che possono anche presentarsi contemporaneamente nella stessa situazione, e non disperatevi, succede.

Ve ne elenchiamo otto: gli otto motivi più probabili per cui lui non vi considera, non vi scrive, non vi risponde o, detta in sintesi, non vi vuole.

Che fare? Girate anche voi le spalle, chi non vi vede va lasciato bollire nel suo brodo.

Vi piace proprio perché non risponde

La prima possibilità è la più banale: non è lui, quello che vi piace, a non considerarvi.

Siete voi che avete deciso che lui vi piace proprio perché lui non vi stava dietro.

Pensateci, esistono periodi nella vita di tutte voi in cui vi siete particolarmente accanite su quelli che proprio non vi si filano.

Non c'è un motivo per cui non lo fanno, sono semplicemente non interessati in quel momento storico ma più non sono interessati più voi volete capire perché, come se fosse un mistero da risovere o una matassa complicatissima da sciogliere.

Nessun mistero, semplicemente chi non ci considera scatena di più il nostro interesse.

Non risponde per motivi pratici e oggettivi

A volte ci sono dei motivi oggettivi per cui lui ha smesso di darvi attenzioni o semplicemente non ve ne ha mai date.

Tipo: ha dieci anni in meno di voi, è sposato, vive a 400 km di distanza, si lancia su qualsiasi essere femminile si muova.

Forse queste sono tutte cose che dovreste considerare prima di farlo diventare l'uomo che più desiderate sulla faccia della terra.

È senza cuore

Lui non vi fa capire che cosa prova?

Allora voi andate in brodo di giuggiole e non capite più nulla, dovete assolutamente farlo sciogliere e innamorare di voi, è l'uomo della vostra vita, misterioso e inaccessibile come un privè.

Ecco, chiedetevi se è veramente misterioso o forse è solo mono espressione o peggio mono neurone.

Entrambe le possibilità dovrebbero essere contemplate.

L'avete idealizzato nella vostra testa

Lo stalkerate su Instagram e ci avete parlato solo mezza volta?

Immediatamente avete fatto partire un film nella vostra mente che lo dipinge come il principe azzurro per canoni che avete deciso in maniera assolutamente arbitraria.

Non importa se le parole che vi siete scambiati sono più o meno sei e sono: «Ciao, ah sei amica di Sara», vi siete photoshoppata di fianco a lui in tutte le foto.

Non è che non vi caga, semplicemente non sa chi siete.

Scappa se inseguito

Siete incredibilmente competitive e testarde, abituate ad avere tutto quello che volete ed è per questo che proprio l'unico che non vi considera per voi diventa una sfida da vincere, un'ossessione, una montagna da scalare.

Anche in questo caso non è sano, e dovreste smetterla di bussare alla sua porta o di umiliarvi: provate a smetterla di corrergli dietro e vedete cosa succede.

È un caso umano

Guardatevi un secondo da fuori quando raccontate alle vostre amiche cose del tipo «non so come mai anche questa volta mi è andata male».

Lo sapete esattamente perché vi è andata male anche questa volta, lui era insalvabile, una specie di caso umano che non poteva essere «fidanzato» neanche portandolo a Lourdes.

Next.

È stronzo

Voi siete lì a cercare spiegazioni non così oggettive, parlate di sentimenti, analizzate il passato, quello che avete vissuto insieme, i bei momenti, le frasi carine che vi ha detto quando era in buona e non capite, proprio non capite, perché lui si stia comportando così.

Smettetela di arrovellarvi su questa cose e accettate il semplice fatto che lui sia stronzo. Semplice.

È innamorato di se stesso

Sono tra noi e sono sempre di più, sono gli uomini egocentrici che amano solo se stessi, si bastano, non hanno bisogno di nient'altro al mondo, tanto meno di voi.

Si piacciono talmente tanto che pensano di non dover far niente per far piovere delle giovani donne dal cielo che possono allietare le loro serate.

Non disperate, non state troppo a chiedervi il perché, evitate solo di perdere tempo e passate oltre senza rimanerci troppo male.