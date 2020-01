Se il vostro lui fa parte della categoria dei disagiati nel rispondere ai messaggi, ci sono motivi e modi di gestire chi visualizza e non risponde: eccoli

Lui visualizza e non risponde ai messaggi e quando lo fa lo fa a monosillabi.

A questo punto succede che le donne entrano in allarme, partono le domande, le paranoie e i pensieri sui possibili motivi di quella distanza.

Peccato che di motivi non ce ne sono e che quella volta che ha messo la parola dolce o l’emoticon con il cuore era l’eccezione, non la regola.

In realtà la maggior parte degli uomini è semplicemente poco propensa allo scambio di messaggi, preferiscono la telefonata o incontrarsi direttamente.

** Perché gli uomini non rispondono ai messaggi **

Ecco dunque come gestire la situazione quando lui non risponde ai messaggi.

Gli uomini sono molto più concreti rispetto alle donne.

La questione è semplice, l’uomo ha in mente questa domanda: se devi dirmi qualcosa non fai prima a chiamarmi?

Se le donne desiderano interagire, condividere e scambiare momenti di dolcezza, l’uomo no. Ha obiettivi più pratici.

Ecco perché se non vi risponderanno ai messaggi, non prendetelo come un fatto personale, avete solo bisogni diversi.

Cosa fare se lui non risponde

Se lui non risponde ai messaggi o risponde in un modo brusco e voi ci state male, cercate di rimanere lucide.

Analizzate il momento: potrebbero esserci molti motivi per cui ha questo atteggiamento.

Potrebbe essere occupato, potrebbe aver risposto in velocità per non farvi rimanere male o ancora potrebbe volervi contattare con più calma.

Non prendetevela subito, dategli modo di rimediare.

Cosa non fare se lui non risponde

Nessun fraintendimento, nessun film mentale.

Fa parte del suo atteggiamento, non è un amante dello scambio ma questo non significa che non è interessato alla vostra vita.

Andate oltre, assumente un atteggiamento adulto e distinguete i vostri bisogni da suoi.

Con questa consapevolezza potrete raggiungere una buona via di mezzo.

Quello che importa è che non vi lasciate sopraffare dalle paranoie.

Raggiungete un compromesso

Ok lui odia i messaggi, voi li amate. Che fare?

Non potete obbligarlo ma potete spiegargli che per voi è importante avere uno scambio scritto, condividere momenti della giornata che altrimenti non potrebbero avere lo stesso valore.

Dall'altra parte, potete capire anche le sue esigenze e limitare i messaggi a momenti precisi della giornata.

Non dovreste avere nessuna pretesa ma solo una sana voglia di venirsi incontro.

Questo vi porterà a dimostrare impegno e a trovare la giusta misura tra voi due.