Come rimorchiare con mascherina, guanti e distanze di sicurezza? Dopo il Coronavirus dovremo imparare qualche nuovo trucco, eccone 6 che vi torneranno utili

Come rimorchiare lo sconosciuto al bancone del bar senza potergli fare un sorriso? (E senza nemmeno poter raggiungere il bancone del bar a ben vedere).

E che dire del colpo di fulmine con la mascherina? Dovremo puntare tutto sullo sguardo oppure ci sarà qualche altra "arma di seduzione di massa"?

Ci presenteremo facendoci ciao ciao con la manina da lontano?

La verità è che la parte del corpo più eloquente, quella con cui si possono esprimere stati d’animo e voglie varie senza proferire verbo (sì, insomma, la faccia) a causa dell’emergenza Coronavirus non potrà più essere protagonista del meccanismo di seduzione per un po'.

Bocca e naso saranno off limits, ma non temete: ci sono tante altre parti del corpo in grado di sedurre e dire tantissimo di noi senza dover aprire bocca (né mostrarla).

Ecco qualche consiglio utile da mettere in pratica fin da subito.

(Continua a leggere sotto la foto)

Come rimorchiare con la mascherina: puntate sullo sguardo

Non solo trucco occhi all’ennesima potenza ma imparare a comunicare attraverso lo sguardo, ecco cosa dobbiamo incominciare a fare.

La mascherina nasconde buona parte del viso, celando la bocca con cui eravamo abituati a comunicare gli stati d’animo non solo a livello verbale ma anche visivamente.

Bronci e sorrisi erano ciò che più utilizzavamo per esprimerci senza dovere proferire parola mentre, fino a quando si useranno protezioni per naso e bocca, tutto ciò verrà meno.

Per trasmettere agli altri le nostre sensazioni bisognerà puntare sugli occhi, non per forza optando per il classico occhiolino, troppo scontato e forse démodé...

Incominciate finalmente a guardare dritto negli occhi chi vi parla, a dilatare le pupille per ampliare lo sguardo ed esprimere eccitazione.

E a sbattere le ciglia per ammaliare.

La comunicazione oculare ha un potenziale davvero infinito quindi non temete: basta poco per fare capire all’altro che siamo interessati.

Come truccarsi con la mascherina: occhi e sopracciglia curate, no a rossetti e lucidalabbra

Badate a curare di più il make-up in zona occhi: mascara, matita, eye-liner e ombretti diventano dei must have salva-sguardo.

Anche le sopracciglia dovranno essere sempre impeccabili dal momento che incorniciano gli occhi.

Al contrario, non fatevi fregare dall'idea del rossetto sotto la mascherina da sfoderare al momento del caffè take away. Il rischio che si sia sbavato a causa dello sfregamento con la mascherina è altissimo e l'effetto Joker assicurato.

Come rimorchiare dopo il Coronavirus: gesticolate a distanza, con la manicure fatta

Il gesticolare non è (non dovrebbe) essere solo una caricatura che ci fanno all'estero.

Ricreatevi un linguaggio fatto di gesti, movimenti di braccia e mani, stando bene attenti a puntare sull’eleganza piuttosto che sulla veracità.

Un polso che ondeggia così come le dita della mano che titillano un dettaglio della borsa funzioneranno benissimo, risultando molto più sexy di qualsiasi altro vezzo.

Di buono c'è che se lo smalto dovesse sbeccarsi proprio prima di un appuntamento nessuno penserà che siamo strane a vederci addosso un paio di guanti di gomma.

Il linguaggio del corpo

Da non sottovalutare (ancora più del solito) è per forza di cose il linguaggio del corpo.

** Linguaggio del corpo: come capirlo, cosa comunichiamo **

È bene potenziarlo e affinarlo in maniera tale da arrivare a una comunicazione chiara senza dovere né parlare né poter mostrare gli angoli della bocca.

Abituati come siamo a ricondurre agli angoli in su la felicità e l’approvazione e, viceversa, a quelli in giù la disapprovazione, faremo inizialmente un po’ fatica a leggere i movimenti del corpo anziché quelli delle labbra.

** Come capire se gli piaci leggendo il linguaggio del corpo **

Fate molta attenzione alla postura: neutra, ossia dritta e lineare, non comunicherà alcun tipo di stato emotivo, dunque vi renderà piuttosto indifferenti; con gambe divaricate e mani sui fianchi, invece, vi mostrerete con una postura dominante che farà pensare a voi come a un tipo "predatorio", cosa che a molti piace.

Inclinarsi con la testa e il busto verso l’altro (badando a mantenere le distanze) indicherà che c’è interesse per quella persona.

Come rimorchiare dopo il Coronavirus: scegliete con cura la mascherina

La mascherina è l’accessorio imprescindibile per proteggerci durante questa emergenza, quindi non potrà mai essere lasciata a casa.

Però non bisogna per forza sceglierla anonima e omologata agli altri: se la mascherina chirurgica bianca vi mette ansia, pensate a un’alternativa oppure a una delle tante cover per mascherine che stanno spuntando come funghi sul web.

** La mascherina è l'accessorio del momento: ecco le più belle **

Le mascherine divertenti che riproducono ad esempio la maschera di Hannibal Lecter o la bocca digrignante di Donald Trump vi faranno notare ai tipi con un debole per l’ironia.

Per non parlare della mascherina che riproduce un campo da calcio (esiste davvero!): non c’è tifoso che non vi farà l’occhiolino, soprattutto con la crisi d’astinenza da partite che sta vivendo...

Altrimenti scegliete una delle tantissime mascherine stylish, da quelle in seta a quelle in stampa animalier.

L’importanza dei capelli

La chioma diventa più eloquente di qualsiasi altra parte del corpo, forse al pari dello sguardo. Da sempre i capelli sono sinonimo di fascino, un elemento chiave nel gioco della seduzione.

Oggi lo diventano ancora di più, quindi via libera non solo ad acconciature ultra femminili, audaci e accattivanti ma anche ad accessori abbellenti.

Dai cerchietti ai fermagli, dai fiocchi alle trecce, c’è l’imbarazzo della scelta.

Gli accessori per capelli non sono solamente pratici ma nascono storicamente per essere strumenti di corteggiamento. Anche in natura accade esattamente così: dagli uccelli ai mammiferi, tantissime specie animali aggiungono un dettaglio per stimolare l’accoppiamento.

Addirittura i ricci di mare! Sapete come si fa a distinguere tra un riccio maschio e un riccio femmina? Le femmine hanno tra gli aculei un sassolino, un’alga o una conchiglia per agghindarsi ed essere più attraente. Pazzesca la natura, vero?

Voi fate a meno delle alghe però.

Ditelo con un libro sottobraccio

Un altro modo per trovare l’anima gemella e attirarla a sé? Un libro in mano.

Un po’ come quando si indossa una maglietta della band musicale del cuore, anche la copertina di un libro può giocare lo stesso ruolo. Ossia attirare l’attenzione di qualcuno.

E considerato il fatto che i comuni luoghi di incontro saranno off limits ancora per un po' tanto vale cambiare metodo.

Un libro tra le mani potrà valere quanto un sorriso malizioso, e darà un ottimo spunto di conversazione a chi vorrà attaccarvi bottone.

L’importante è non farsi passare per chi in realtà non siamo: non andatevene in giro con un romanzo russo se non solo non avete mai letto Anna Karenina ma nemmeno guardato il film, ecco.

** 10 nuovi libri da leggere a Maggio **

** 10 nuovi libri da leggere ad Aprile (per far volare le giornate) **

**6 profili da seguire su Instagram per (ottimi) consigli sui nuovi libri da leggere**