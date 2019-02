Leggere il linguaggio del corpo per capire se gli piaci o no è più facile di quanto si pensi: ecco i 10 segnali che lo dicono chiaramente

Volete sapere se piacete a qualcuno ma non sapete come fare? Chiedetelo al linguaggio del corpo!

Il linguaggio del corpo è spesso più eloquente e sincero di quello verbale: quando siamo assieme agli altri emettiamo segnali inconsci che sono la cartina di tornasole di quanto ci piace chi ci sta attorno.

Ma per decodificare i segnali del corpo ci vuole una chiave di lettura. Quindi ecco una guida veloce e pratica per riconoscere i gesti che dicono inconfondibilmente che gli piacete (non solo come amica).

Tiene le gambe aperte



Se le gambe incrociate non sono un buon segno perché significano un atteggiamento di chiusura, il contrario è segnale di interesse.

Nel linguaggio del corpo maschile le gambe aperte, meglio ancora se ben piantate a terra, vogliono dire che il lui in questione è bendisposto nei vostri confronti.

Sopracciglia alzate rapidamente



Anche le sopracciglia sono un indizio: se lui le alza e le abbassa velocemente, tenendole su per pochissimo tempo (esattamente per un quinto di secondo, anche se sarà difficile cronometrare…), allora significa che è attratto sessualmente da voi.

Allarga il torace quando è in piedi



Anche allargare il torace in posizione eretta è un segnale di attrazione fisica.

Esattamente come un gallo farebbe per corteggiare l'intero pollaio, anche l’uomo ha tra i geni un dizionario di gesti da innamoramento finalizzati alla perpetrazione della specie.

Notate dunque cosa fa con il torace in vostra presenza: se lo allarga, lo dilata e in generale vi sembra impettito, è fatta.

Muove le spalle per attirare la vostra attenzione



Come per gli animali, molti gesti inconsci che fa il maschio uomo servono ad attirare l’attenzione della femmina.

E, come già spiegato, sono finalizzati alla riproduzione della specie.

Uno di questi gesti eloquenti si focalizza ad altezza spalle: se lui le muove parecchio mentre vi parla, è perché vuole su di sé il vostro sguardo.

E non solo! Lo dice l’evoluzione della specie…

Tamburella le dita sul bicchiere o lo tocca per giocarci



Solitamente giocherella con oggetti tondeggianti, ad esempio tamburella le dita sul bicchiere o passa i polpastrelli sul bordo?

Non si tratta solamente di un rito di corteggiamento ma di una specie di transfer: accarezzando il bicchiere, lui spera (inconsciamente, si spera!) di invogliarvi a permettergli di fare lo stesso con il vostro corpo.

Ogni gesto che farà con oggetti, bicchieri, posate e stoviglie sul tavolo sarà la fantasia sessuale che vorrebbe attuare con voi. Se invece gioca con gli stuzzicadenti, occhio al vudù!

Vi fa passare prima appoggiandovi una mano sulla spalla



Il gesto di fare passare prima una signora è galanteria ma quello di appoggiarle una mano sulla spalla o, meglio ancora, un braccio è invece un segnale di protezione.

Se lui lo fa in maniera istintiva, significa che quel gesto e quella voglia di protezione arriva dal cuore, nel senso che non ha fatto in tempo a passare dal cervello per capire se è il caso o meno di farlo.

Se siete fidanzate e il vostro partner è assieme a voi, ad esempio, quello è un gesto che il cervello avrebbe dovuto evitare. Ma al cuore non si comanda, muscoli compresi.

Vi presta la giacca per coprirvi



Uno dei gesti più romantici che esista è proprio quello di lui che si toglie la felpa o la giacca e ve la porge perché vi proteggiate dal freddo o dalla pioggia.

Nella quasi totalità dei casi, chi lo fa è perché è attratto non solo fisicamente ma proprio sentimentalmente da voi.

Se il lui che vi copre con una giacca non è un pompiere che vi sta salvando da un palazzo in fiamme, potete essere certe che gli piacete.

Badate bene: se un pompiere lo fa fuori servizio, funziona anche per lui. Non perdete quindi un’occasione simile!

Braccia e mani aperte



Le braccia e le mani aperte, poste lontane dal petto, vogliono dire chiaramente che lui non è affatto indifferente, anzi.

L’apertura fisica, infatti, riflette l’apertura mentale e sentimentale: la ritrosia già a livello del corpo va a braccetto con quella amorosa, nel senso che ci saranno poche chance per entrare in contatto con lui.

Invece l’apertura di braccia e mani sono il primo step di un abbraccio.

Si accarezza labbra, mento o guance



L’attrazione sessuale nei confronti di qualcuno aumenta la pressione sanguigna e fa sì che le parti più delicate del corpo diventino più sensibili, per non dire proprio erogene.

Il punto in cui questo cambiamento è più evidente è il viso: arrossamenti da palpitazioni e imbarazzo si accompagnano a una sensibilità maggiore al contatto, in particolare su labbra, guance, orecchie e mento.

Se mentre lui vi parla tocca qualcuna di queste parti del corpo, è molto probabile che il suo gesto sia una richiesta silente (ma eloquente secondo un altro tipo di comunicazione non verbale): quella di essere baciati e toccati con passione.

Punta i piedi verso di voi



Tra i sotto-linguaggi corporali più pregni di significato, quello dei piedi sale sul podio.

Puntare un piede, in particolare il destro, in direzione di qualcuno significa che si è attratti da quella persona.

Fateci caso perché è un segnale potentissimo, da non sottovalutare mai.