La mascherina è diventata un accessorio fondamentale nostri look: ecco le più belle in tessuto che abbiamo selezionato per voi

C'è poco da dire: la mascherina è davvero diventata l’accessorio imprescindibile dei look outdoor, questo ormai è assodato.

Fondamentale per proteggere se stessi ma soprattutto gli altri dal Coronavirus e obbligatoria per uscire secondo le ultime prescrizioni del governo, sarà la nostra immancabile compagna per i prossimi mesi.

Tra le tante che si trovano in commercio (più o meno) stanno prendendo sempre più piede le mascherine in tessuto, spesso fai da te (se siete abili con forbici, ago e filo), lavabili più volte e realizzate con varie stoffe e fantasie. Un pizzico di buonumore e anche di speranza in un periodo di sicuro non facile per tutti noi.

Una piccola premessa è d'obbligo: quelle che vi presentiamo non sono dispositivi medico-sanitari ma possono funzionare bene come copri-mascherine chirurgiche, per renderle meno anonime senza comprometterne il livello di protezione.

Inoltre una mascherina in tessuto ben strutturata aiuta comunque a proteggere chi ci circonda, rendendo la vita al virus molto più difficile (insieme al rispetto delle distanze di sicurezza, beninteso).

I pro della mascherina in tessuto: come già detto è lavabile e riutilizzabile. Ci permette di scegliere poi tra infiniti materiali, dal denim fino alla seta.

In più possiamo anche opare per una mascherina "etica" cioè che aiuta artigiani e fashion designer meno conosciuti che hanno pensato di offrire un accessorio attuale, reinterpretandolo in chiave personale. Ci sono anche quelle realizzate da brand che hanno riconvertito parte della loro linea produttiva, spesso partendo dal "riciclo" dei materiali.

Dalle mascherine ricavate da cravatte maschili a quelle prodotte con scampoli di sciarpe, anche questo è un criterio molto valido con cui selezionare gli acquisti.

Infine, diciamolo: anche l'occhio vuole la sua parte e una bella mascherina permette di spaziare tra fantasie e colori, dando un tocco di stile alle nostre uscite.

Animalier, pois, floreale e botanical, quadretti Vichy e poi i pastelli, le tinte vitaminiche e tie-dye, insomma perché non farle diventare parte del nostro look?

Abbiamo selezionato per voi 27 “fashion mask” belle ma anche etiche che daranno un tocco di leggerezza a questo accessorio.

27 mascherine chic KRISTINA TI Mascherina fashion con glitter e applicazioni floreali.



Credits: Kristina Ti

CHITE Mascherine realizzate con doppio strato di TNT (il ricavato delle vendite va alla Croce Rossa Italiana).



Credits: Chite

WRAD Mascherina double face bicolore.



Credits: Wrad

THE TIE BAR Mascherina prodotta con cravatte da uomo.



Credits: The Tie Bar

AL. MA. LU. Mascherine in tessuto fantasia in cotone.



Credits: AL. MA. LU.

REUBEN AVENUE Mascherina in seta.



Credits: Reuben Avenue

RENT THE RUNWAY Mascherine con fantasie a righe, floreali e a quadretti.



Credits: Rent the Runway

REFORMATION Mascherine minimaliste in nero.



Credits: Reformation

RAG & BONE Mascherina in fantasia a quadretti Vichy.



Credits: Rag & Bone

PHLEMUNS Mascherina in tela con colore artistico.



Credits: Phlemuns

PAIGE Mascherina minimalista dai colori scuri.



Credits: Paige

ANNIEL SHOP Mascherina in fantasia floreale.



Credits: Anniel Shop

MOTHER Mascherina in denim.



Credits: Mother

BOCCADAMO Mascherina con fantasia optical.



Credits: Boccadamo

MARZOLINE Copri-mascherina in seta.



Credits: Marzoline

JUNIE LIFE Bandana mask, mascherine fatte con tessuto delle bandane.



Credits: Etsy

JONATHA SIMKHAI Mascherine nelle nuance neutre.



Credits: Jonathan Simkhai

JEUNE OTTE Mascherina in cotone con motivi botanical.



Credits: Jeune Otte

J-CREW Mascherina in cotone con fantasia a righe.



Credits: J-Crew

ISABEL MANNS Mascherina con fantasia camouflage.



Credits: Isabel Manns

HOMESITE Mascherine con disegni vintage.



Credits: Etsy

HELMSTEDT Mascherina in color block.



Credits: Helmstedt

ETICA Mascherine in denim ricavate da vecchi jeans.



Credits: Etica

EMILIA GEORGE Mascherina in cotone color rosa cipria.



Credits: Emilia George

CITIZENS OF HUMANITY Mascherina blu navy.



Credits: Citizens of Humanity

CARAA SPORT Mascherina rosa pastello.



Credits: Caraa Sport

BRUNO MANETTI Mascherine colorate.



Credits: Bruno Manetti

/ 27 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...