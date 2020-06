Ecco come capire se è innamorato di te interpretando gli indizi che compaiono tra le lenzuola e appena fuori. Quasi sempre infallibili

Capire se è innamorato di te da come si comporta a letto è uno dei metodi più sicuri per non permettergli di bluffare.

Tra le lenzuola infatti l’uomo torna a essere perlopiù fatto di istinto, quindi non sa fingere né mascherare i sentimenti. O la loro mancanza.

Se volete sapere se vi ama veramente, ecco gli indizi che arrivano proprio dal modo in cui fa sesso.

Come capire se è innamorato dal modo in cui fate sesso

Cerca il contatto visivo durante il sesso?

La ricerca continua del contatto visivo è uno dei segnali più lampanti del coinvolgimento emotivo di un uomo.

Guardare dritto negli occhi la propria partner significa stabilire quell’intesa che solo dall’intrecciarsi di sguardi potrebbe scaturire.

La prossima volta che siete insieme a letto, fateci caso.

Oltre alla ricerca del contatto, gli occhi di un innamorato sprigionano anche una luce tutta particolare.

Come capire se è innamorato: quanto spazio dà ai preliminari?

L’uomo che vuole andare dritto al sodo, senza godersi un po’ di incipit e soprattutto senza farlo godere a voi, molto probabilmente non è particolarmente innamorato.

Se preferisce il sesso “in medias res”, dovreste ammettere a voi stesse che non è molto coinvolto dalla relazione. O magari si tratta solo di un inguaribile egoista, il che forse è perfino peggio…

I preliminari, specialmente quelli in cui il piacere stimolato è quello femminile, sono un tassello fondamentale del puzzle di un buon sesso.

Innanzitutto preparano terreno fertile per una bella performance tra le lenzuola, poi suonano come una dichiarazione d’amore sia per il piacere stesso sia per voi.

Vi bacia con passione durante (e dopo) il sesso

Il bacio è la "cartina di tornasole" dell’amore, un po’ come lo sguardo fisso su di noi. I baci diventano fondamentali proprio nel momento hot perché differenziano il mero sesso da quello condito con l'amore.

Chi crede che il sesso senza coinvolgimento amoroso sia migliore, probabilmente non ha mai provato a farlo con qualcuno che gli smuovesse molto più che un po’ di ormoni…

Il bacio voluttuoso, dato con passione e trasporto, cambia radicalmente la tipologia del rapporto sessuale.

Però è bene fare una distinzione in questo caso: ci sono uomini che, benché innamoratissimi, credono erroneamente che alle donne non piaccia essere sbaciucchiate in quei momenti lì.

Capirete se è innamorato di voi anche se vi bacia subito dopo avere concluso: in quel caso, la risposta è comunque sì.

È innamorato se antepone il vostro piacere al suo

Se prima venite voi (anche letteralmente), allora è probabile che per lui non siate solo una partner di letto. Questo è un indizio infallibile che indica che il coinvolgimento amoroso c’è ed è alle stelle.

L’uomo, infatti, per sua stessa natura è predatore e, nonostante non usi più la clava e non vada a caccia con l’arco, quell’istinto predatorio rimane. Assieme all’altro istinto, quello dell’egoismo.

L’unica cosa che scalfisce entrambi? L'amore, esatto.

Notate che vi mette al centro, che si preoccupa innanzitutto del vostro piacere e che solo quando voi l’avete raggiunto lui è davvero soddisfatto (e potrà così pensare a se stesso)? Allora potete stare tranquille.

Com'è il suo comportamento dopo l’orgasmo?

Dopo il culmine del piacere, gli uomini si dividono in due specie: quelli che vanno avanti a dimostrare coinvolgimento sessuale, continuando a stimolare la propria partner, e quelli che sono già a guardare la partita.

Chi dopo l’orgasmo ha voglia di allontanarsi fisicamente e mentalmente è poco coinvolto sul piano amoroso.

Più ha fretta di levare le tende, meno è coinvolto, questa è la proporzione.

Quindi se finito tutto rimane accanto voi, magari baciandovi e chiacchierando amabilmente, nessun problema.

In caso contrario magari affrontate con lui il discorso e vedete cosa vi dice, soprattutto come si comporterà le volte seguenti. Magari aveva una riunione importante, dategli una seconda chance…