Fan di thriller e libri gialli, palati ghiotti di crime, suspence e investigazioni: ecco 10 titoli appena usciti da leggere o regalare quest'inverno

Libri gialli e romanzi thriller sono amici da tenersi molto stretti soprattutto quest'inverno, perché ci fanno immergere nelle loro pagine permettendoci per qualche ora di dimenticare tutto il resto.

Che stiate cercando titoli di nuovi libri gialli da leggere o da regalare a Natale, abbiamo fatto una selezione di titoli da leggere tra le nuove uscite in libreria.

Pronti a mettervi a caccia del colpevole?

10 libri gialli e thriller da leggere quest'inverno

Libri gialli e thriller da leggere:

La mia prediletta, di Romy Hausmann

In una notte gelida, un'ambulanza porta in ospedale una donna che è stata investita da un'automobile sul ciglio della strada che costeggia il bosco. Ha perso coscienza, non ha documenti ma con lei c’è una bambina che dice che il nome di sua madre è Lena.

La bambina però insospettisce i medici con un comportamento strano: non conosce il proprio cognome, non sa il come si chiama suo padre né l’indirizzo di casa. E quando dice che la mamma ha ucciso per sbaglio il padre - ma che non serve chiamare la polizia perché tanto hanno lasciato il fratellino Jonathan a ripulire le macchie rosse sul tappeto - la situazione precipita.

Appena il commissario della polizia arriva, capisce subito che quella donna priva di coscienza è Lena Beck, la figlia del suo migliore amico, scomparsa 14 anni prima. E che quindi l’uomo che per sbaglio ha ucciso è il suo rapitore.

Pirati, di Robin Burcell e Clive Cussler

I cacciatori di tesori Sam e Remi Fargo decidono di concedersi una pausa dalle continue avventure che si ritrovano immancabilmente a vivere.

Vanno così in vacanza, per godersi un po’ di relax. Però entrando in una libreria antiquaria scoprono che il titolare è stato ucciso.

Tutti gli indizi sembrano portare a una tesi: il libraio è stato ammazzato per proteggere un segreto contenuto in uno dei libri del negozio. Viene infatti ritrovata una mappa dimenticata, una guida di carta e inchiostro capace di condurre a una scoperta di importanza storica stupefacente.

I Fargo decidono di raccogliere la sfida e si ritrovano a volare dalla California all'Arizona, dalla Giamaica all'Inghilterra.

Una caccia al tesoro in cui però scoprono ben presto di non essere soli. Un miliardario ossessionato da quel tesoro vuole arrivare per primo al traguardo e Sam e Remi capiscono che qualcuno all'interno della loro squadra li sta tradendo.

L’avventura potrà finire in due soli modi: con il ritrovamento di uno dei reperti più gloriosi della storia o con una morte certa.

La stagione del fango. Inferno per il commissario Casabona, di Antonio Fusco

Il commissario Casabona è in ferie da dieci giorni, da solo nella sua casa sulle colline di Valdenza. Non se la passa bene: da quando la moglie Francesca lo ha lasciato, il sonno stenta ad arrivare e solo con qualche bicchiere di rhum riesce ad annegare pensieri e insonnia.

Una notte il suono improvviso del campanello lo risveglia bruscamente. Mai si sarebbe immaginato di vedere irrompere gli agenti della sua squadra insieme a Mauro Crisanti, il suo collega che dirige la Criminalpol di Firenze.

Con un mandato di perquisizione: è sospettato di omicidio.

Mentre gli agenti perlustrano le altre stanze, Casabona si cala dalla finestra della camera prima che possano arrestarlo. Quando apprende che la vittima è il dottor Marco Romoli, l'uomo che gli ha portato via sua moglie, si convince che qualcuno sta cercando di incastrarlo. Inizia così una fuga rocambolesca per salvare se stesso e il suo onore.

Arriverà fino a Napoli, dove un vecchio boss lo metterà sulle tracce di una fitta rete di rapporti con la camorra. Per ottenere di nuovo la libertà dovrà attraversare lande desolate, popolate da maschere e falsi amici, e sarà costretto a smontare, pezzo per pezzo, la macchina del fango che si è messa in moto e che vuole stritolarlo. Fino ad arrivare al grande burattinaio che vi si nasconde dietro.

Libri gialli e thriller da leggere:

Il caso dell'abominevole pupazzo di neve, di Nicholas Blake

È quasi Natale e le campagne attorno a Easterham Manor sono imbiancate da un folto strato di neve. La famiglia Restorick è riunita a Dower House con alcuni amici. Mentre i bambini giocano a fare pupazzi di neve, gli adulti si intrattengono in casa con inquietanti sedute spiritiche.

Il detective Nigel Strangeways è arrivato in città proprio per indagare sugli strani risvolti di una seduta spiritica che, invece di evocare lo spirito di un vescovo, ha fatto impazzire il gatto di famiglia.

Ma la mattina dopo il suo arrivo verrà ritrovato il cadavere della giovane Elizabeth Restorick, impiccata nella sua stanza con il corpo nudo, le labbra dipinte di rosso, bella nella morte quanto nella vita.

Suicidio? Strangeways capisce subito che c'è qualcosa che non va: la porta era chiusa dall'interno ma la luce era spenta e la ragazza non sembrava affatto depressa. Dallo scrittore innamorato al medico che l'aveva in cura, dal fratello devoto all'amica gelosa, tanti sono i sospettati. E qualcuno sta cercando di depistare le indagini.

Un caso maledetto. Un'avventura del commissario Bordelli di Marco Vichi

Gennaio 1970, il commissario Bordelli è prossimo alla pensione dopo quasi un quarto di secolo in Pubblica Sicurezza. In una via del centro di Firenze avviene un omicidio brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo caso? E riuscirà a risolverlo?

Lui e il giovane Piras, che nel frattempo è diventato vice commissario, lavorano a stretto contatto, spinti come ogni volta dal senso di giustizia. Ma in questa occasione c’è anche dell’altro, ossia la intollerabile inutilità di quell'omicidio.

Passano i mesi, arriva la primavera e la data del pensionamento si avvicina inesorabilmente. Intanto la relazione del commissario con la bella Eleonora sembra essere sempre più solida. Ma una mattina il commissario riceve una telefonata dalla questura... un altro omicidio?

Libri gialli e thriller da leggere:

Il merlo, di Gianni Simoni

Paolo Camporesi è un ex magistrato che si è ritirato dalla professione per incompatibilità con gli intrighi del Palazzo di Giustizia.

Nel frattempo si è pure separato e ha ripreso a fare l'avvocato. Piccoli casi, poche pratiche. E il suo studio è semplicemente una stanza del suo appartamento in centro a Milano, con una vicina di casa che gli tiene l'amministrazione.

A dare uno scossone alla routine quotidiana e alla latente depressione di Paolo sarà la conoscenza di una dirimpettaia, Laura Giusti.

I due si avvicinano sempre di più, la relazione prende corpo ma il fantasma di un amore, il disinganno di Paolo e il passato di Laura intralciano la serenità dei due.

Il passato di lei all'improvviso la spingerà addirittura a fuggire il più lontano possibile, per evitare nuove complicazioni e nuove ferite. Paolo deciderà d'impulso di seguirla, buttandosi in un viaggio assurdo che lo porterà fin su un'isola del Pacifico, in cerca della verità ma anche di una ragione per tornare alla sua vita di prima.

I delitti di via Margutta, di Giancarlo Capaldo

Protagonisti di questo giallo sono il principe Gian Maria Ildebrando Del Monte di Tarquinia, appassionato giocatore di golf, amante del pericolo e delle belle macchine; la bellissima Gloria Palazzoli, insofferente ai dettami dell’alta società; last but not least, il loro fedelissimo Oliver, maggiordomo nonché compagno d’avventura.

Un trio formidabile animato dalla medesima passione: cacciarsi nei pasticci per colpa della curiosità.

Lo scenario è Roma, la Città Eterna piena di segreti inconfessabili, basta indagare un po’ negli ambienti di potere che qualche storia intrigante salta fuori.

I tre protagonisti si trovano coinvolti in una serie di delitti efferati che né la polizia né la magistratura riescono a dipanare. Tra cene sontuose, soggiorni a Montecarlo, coppe di champagne e incontri imprevisti, i tre indagheranno cercando di capire chi è che ha commesso gli omicidi.

Un gelido inverno per Pike, di Benjamin Whitmer

Douglas Pike è tornato nella sua città natale sui monti Appalachi dopo aver scontato le colpe di una gioventù poco virtuosa.

Qui, insieme al giovane socio Rory, cerca di condurre una vita dignitosa.

Ma il precario equilibrio esistenziale di Pike si interrompe quando gli arriva la notizia della morte della figlia. E con quella, una nipote di dodici anni di cui prendersi cura.

Entrare nella parte del nonno non è facile per un uomo che non è mai stato capace di pensare ad altri se non a se stesso. Eppure, davanti all'ambiguo interesse per la bambina da parte di un poliziotto corrotto in fuga da Cincinnati di nome Derrick Krieger, in Pike si risvegliano un inaspettato sentimento di protezione e il desiderio di saperne di più sulla figlia e sulla sua morte.

In una giungla urbana popolata da emarginati e senzatetto, si scatena una violenta caccia senza prede ma con tre predatori: Krieger da una parte e Pike e Rory dall'altra.

Libri gialli e thriller da leggere:

Morti e sepolti. Agatha Raisin, di M. C. Beaton

Nella cittadina di Carsely arriva il detective in pensione Gerald Devere, personaggio ricco di fascino che fa immediatamente impazzire tutte le signore.

Agatha Raisin è tra le prime a cedere al suo charme ma si trova a dover rivaleggiare in amore con l'amica di sempre, Margaret Bloxby, la moglie del pastore. Però non è tanto Gerald a seminare scompiglio in città quanto piuttosto una minaccia di speculazione edilizia da parte di un possidente locale, lord Bellington.

Costui vuole cementificare un'area solitamente utilizzata per orti in affitto.

Il nobiluomo diventa il personaggio più inviso ai pensionati-orticoltori della zona e viene ritrovato morto avvelenato a casa sua.

Il figlio ed erede, Damian, è il primo dei sospettati e assolda Agatha per scagionarlo. Ne nasce una delle più articolate, insanguinate ma anche per molti versi comiche indagini mai capitate ad Agatha & Co.

Uno dopo l'altro, di Archibald Gordon MacDonell

Un anziano vagabondo viene trovato morto sul ciglio di una strada. L'unico indizio è un pezzo di carta attaccato a un bottone del suo cappotto con su scritta la parola "Tre".

Dopo poco, il presidente della Imperial Cochineal Co. viene ucciso mentre è fermo in coda sul sedile posteriore di un taxi. Vicino al suo corpo la polizia troverà un pezzo di carta analogo al primo, con la sola differenza che sopra c'è il numero "Quattro".

Toccherà poi a Oliver Maddock l'onore di entrare a far parte di questo macabro gruppo: a lui verrà riservato il numero "Cinque”. Se volete scoprire tutti questi enigmi intriganti, allora mettetevi al fianco dell'ispettore Dewar di Scotland Yard. Vi accompagnerà in un’indagine mozzafiato.