L'intervista all'attrice protagonista dell'atteso remake di "Piccole Donne", nelle sale italiane dal 9 gennaio.

«Non sono una ragazza particolarmente esigente, non amo insistere o impuntarmi, l’ho fatto una sola volta nella mia vita: quando ho detto a Greta Gerwig che Jo March dovevo per forza essere io».



Inizia così la mia chiacchierata con Saoirse Ronan, classe 94, protagonista indiscussa di Piccole Donne nel ruolo della scrittrice sognatrice e ribelle che fu di Katharine Hepburn nel 1933.



Siamo a Parigi, le dico che ho appena visto il film della Gerwig - al cinema dal 9 gennaio - con Emma Watson, Florence Pugh, Louis Garrel e Timothee Chalamet nel cast, oltre a due gigantesche Laura Dern e Meryl Streep nei ruoli della madre e della zia March.



Con Saoirse conveniamo che sia molto più di un remake: emozionante, coinvolgente, oltre a raccontare la trama del grande classico sottolinea due valori fondamentali quanto attuali.



La sorellanza e la libertà di una donna di scegliersi da sola il proprio destino. Qualunque esso sia: un marito, un pianoforte, un viaggio a Parigi o, come Jo, un romanzo da scrivere senza sosta.



Saoirse dona a Jo tanta di quella grinta che le abbiamo già visto sfoderare per altri personaggi, dalla piccola Briony di Espiazione fino ad Hanna, da Susie Salmon di Amabili Resti a Lady Bird e Mary Stuart. Anarchica, creativa, anticonformista e squisitamente moderna, la sua Jo le è già valsa una candidatura ai Golden Globe 2020.





Partiamo dal suo rapporto con la regista, Greta Gerwig.

Greta è speciale. Un’autrice come non se ne trovano facilmente. Dopo Lady Bird ci intendiamo ormai con un solo sguardo, ma la nostra amicizia non mi ha trattenuta dall’essere molto chiara con lei: «Stavolta o mi fai interpretare Jo, oppure non sarò nessuna delle Piccole Donne». Ci tenevo troppo.



Il vostro film sfata ancora una volta il falso mito della ‘storia solo per donne’: Piccole donne è davvero un racconto per tutti.

Assolutamente d’accordo, un tempo parlare di sentimenti era considerata ‘roba da femmine’, oggi mi fa piacere constatare che maschile e femminile siano categorie desuete: dentro di me, come dentro Jo, c’è una forte componente maschile. La stessa che la porta a sedersi al tavolo delle trattative e discutere, ad esempio, sul compenso, proprio come un uomo. Dov’è il problema?



Del resto in Laurie, interpretato da Timothee Chalamet, si avverte una forte componente femminile. Come siete riusciti a restituire un’alchimia tanto potente sullo schermo?

Abbiamo metodi di lavoro diametralmente opposti, per questo complementari. Lui è più… estroso (lo mima agitando le mani in aria come una danza, ndr), io sono più precisa, marziale. Insieme funzioniamo e ci divertiamo sul set.



Piccole Donne, dicevamo, è molto altro che una storia d’amore.

Concordo, nel caso di Jo, se proprio vogliamo parlare d’amore, allora è amore per la scrittura. Qualcosa che ho sempre, profondamente, ammirato. Anche a me piace scrivere di tanto in tanto, certo non sono brava e dedita quanto lei. Jo è inarrivabile, per questo è diventata un’icona.