Top Model, attrice, volto di una celebre maison di accessori. Poppy Delevingne ha posato per Grazia in una delle ville più famose di Milano. E ci ha portato nei luoghi del suo cuore: a Londra, dove è cresciuta con la sorella Cara e una madre difficile. A New York, con l’amica Sienna Miller, e a Nizza, dove sta preparando l’appuntamento perfetto per suo marito

Se avete scelto Nizza per passare al caldo un weekend d’autunno, prendete appunti: nella città vecchia fate un salto al ristorante La Petite Maison. Lì potrete incontrare Poppy Delevingne.



«La proprietaria Nicole Rubi è un personaggio incredibile: estroversa, contagiosa, indimenticabile», mi racconta l’attrice e modella britannica che il giorno dopo la nostra intervista è partita per la Costa Azzurra per girare la seconda stagione della serie tv Riviera, diretta da Neil Jordan e realizzata da Sky. «Mio marito mi raggiungerà per qualche giorno e lo porterò sicuramente lì a mangiare i frutti di mare».



La Petite Maison, di cui è socio anche il celebre chef Alain Ducasse, è in fondo il luogo più amato da tutte le celeb in vacanza, dalla popstar Elton John, che ha acquistato una casa lì vicino, alla modella Carla Bruni fino alla regina Rania di Giordania.



Poi abbiamo parlato anche all’hotel Negresco sulla promenade des Anglais, davanti al mare: è uno degli storici alberghi di lusso stile Novecento. Anche il luogo dove abbiamo realizzato questo servizio, Villa Necchi Campiglio, è un vero e proprio monumento, una delle più belle case-museo di Milano: l’attrice inglese, estasiata dall’architettura di Piero Portaluppi che l’ha disegnata anche negli arredi interni, fa continue domande alla storica dell’arte del Fondo per l’ambiente italiano che ci accompagna durante tutto il servizio. La colpiscono soprattutto i bagni in marmo nero del secondo piano: «Un’idea da copiare: a casa mia, a Londra, li vorrei così».



Forse è anche per questo suo amore per l’arte e per gli oggetti che hanno una bella storia che la celebre maison francese di scarpe e borse Roger Vivier l’ha scelta come volto della collezione dell’autunno-inverno, per mixare perfettamente tradizione e contemporaneità.

Domani sarà sul set, oggi davanti all’obiettivo di un fotografo. Qual è la sua prossima grande sfida?

«Trovare il tempo per dormire, perché mi sembra di non averne mai abbastanza: recito a tempo pieno, continuo a partecipare a sfilate, collaboro con maison come Roger Vivier. E cerco di stare anche un po’ con mio marito (James Cook, che lavora nella compagnia aerea di famiglia, ndr). Per fortuna ogni tanto mi raggiunge in giro per il mondo».



Ha 32 anni, è sposata da quattro. Tutti non cominciano a chiederle: “Allora, quando fai un figlio?”

«So che avere dei bambini sarà la cosa più bella della mia vita, ma cerco di avvicinarmi piano alla meta. Un po’ come quando a Londra vado a mangiare il mio piatto preferito, il pollo arrosto accompagnato da diversi contorni: le patate, che mi piacciono di più, le tengo sempre come ultimo boccone».



Insomma, i figli saranno la “pietanza” più preziosa della sua vita. In fondo è cresciuta in una famiglia di tre sorelle. Vorrebbe un maschio?

«Spero di averne uno per un motivo pratico. Io e mio marito siamo molto alti e, se fossero femmine, sarebbero bionde, magre, pallide e i ragazzi per baciarle dovrebbero usare la scala. E a scuola le prenderebbero in giro chiamandole “giraffe”».



Un genitore non è mai tranquillo con i suoi figli, ma a volte accade anche l’opposto. Sua madre ha lottato per molti anni contro l’abuso di droghe: lei ha affrontato momenti difficili durante l’adolescenza?

«Sono dovuta crescere molto in fretta, ma non ho rimpianti. La lotta della mia mamma contro la tossicodipendenza ha avuto un effetto importante: ha unito la mia famiglia, creando un legame forte soprattutto tra noi sorelle (Chloe, 33 anni, e la top model e attrice Cara, 26, ndr). Adesso ho un rapporto meraviglioso con entrambi i miei genitori. Mamma è una delle donne più forti che conosca e mio padre è il mio eroe, l’uomo più leale e divertente del pianeta. È vero, abbiamo passato momenti duri, ma adesso che abbiamo superato l’uragano, guardiamo al passato come una parentesi positiva».





Lei adora suo padre: suo marito è geloso?

«Quando ci siamo fidanzati, gli ho detto, un po’ per scherzo: “Il mio papà sarà sempre il mio numero uno. Tu, al massimo, il due”. Lui ha riso e accettato. Ma in un certo senso è davvero così».



Perché è così importante per lei?

«Emergere come modella e poi come attrice non è stato facile. Spesso mi hanno sbattuto la porta in faccia. Ogni rifiuto era un colpo alla mia autostima. Eppure il mio papà non ha mai smesso di ripetermi: “Conosco i tuoi sogni. Continua a inseguirli, so che ce la farai”. Prima di sposarmi, vivevo con lui e sono felice di averlo avuto accanto, perché senza mio padre probabilmente avrei interrotto la mia carriera o avrei scelto qualcos’altro. Lui, invece, mi ha insegnato a perseverare».

Se è giù di morale, qual è la prima persona che chiama?

«Mio marito. Ci sentiamo almeno dieci volte al giorno, sempre via FaceTime, perché ho bisogno di vederlo. Se sono via, mi chiede qualsiasi cosa: anche che cosa prepararsi per colazione. Mi piace sentire la sua voce, mi tranquillizza, lui mi completa. Per questo averlo sposato è forse il mio più grande successo personale. Io sono piena di energia, un po’ folle, lui è tranquillo. Io vado su di giri e lui mi calma».



È molto legata a sua sorella Cara, anche lei modella e attrice. Oggi che rapporto avete?

«Rappresenta un pezzo di me, la mia altra metà. Ci parliamo ogni giorno di tutto: anche con Chloe, la sorella grande, abbiamo un gruppo WhatsApp, “Sisters”, sorelle. Ci mandiamo foto, aneddoti, battute stupide».



Prima di sposarsi ha vissuto a New York con l’attrice Sienna Miller. Siete ancora amiche?

«È la mia migliore amica ed è fonte d’ispirazione per me: un esempio da seguire. Quando passo a New York vado sempre a casa sua: cucina la migliore pasta del mondo. È molto intelligente, ma anche calorosa, un po’ “mamma”: le piace occuparsi degli altri».





A chi le ha chiesto della vostra amicizia ha risposto: «Poppy mi piace perché non si prende mai sul serio». È vero?

«Sì, credo sia un tratto molto inglese della mia personalità. Cerco di vedere la realtà nel suo aspetto più leggero. Ecco, la gente di solito pensa che io sia supponente, seria, forse un po’ snob, invece sono l’opposto, perfino un po’ goffa, una che inciampa, si sbrodola mentre mangia».



Qual è, invece, la sua icona di stile?

«Le attrici Jane Birkin, Catherine Deneuve, Kristin Scott Thomas, donne che appartengono a una generazione piena di fascino, belle senza sforzo».



Diventando il volto di Roger Vivier ha scoperto la parigina che è in lei?

«Forse sì. Di certo ho sempre ammirato questo marchio, indossato da molte donne dallo stile inconfondibile, dall’attrice Grace Kelly alla regina d’Inghilterra. Quando mi è stato proposto di collaborare con loro ero senza parole. Sono una collezionista di scarpe e borse: fin da piccola, quando ho iniziato a fare la modella, risparmiavo tutto quello che guadagnavo per comprare qualche accessorio importante».



L’oggetto più prezioso che possiede?

«Sicuramente il mio anello di fidanzamento, che per me ha un immenso valore affettivo. È sempre con me (e me lo mostra, ndr): se lo tolgo per più di due ore mi viene uno strano eritema intorno all’anulare. Mio marito sapeva che ne desideravo uno con una pietra piatta, che non si impigliasse negli abiti perché sono maldestra e così lo ha disegnato lui stesso».



Qual è invece il suo posto del cuore?

«La mia casa in campagna, nel Sussex. È circondata da prati, alberi e mi piace camminare lì con James per ore senza incontrare nessuno, guardare un film dietro l’altro, cucinare male e soprattutto andare in giro nudi. È il posto della libertà: mi ricorda un po’ l’infanzia».



Mi accorgo solo ora che lei quando parla gesticola molto. Sembra quasi un’italiana.

«Mi sarebbe piaciuto: ho perfino fatto ricostruire l’albero genealogico della mia famiglia sperando di avere un po’ di sangue italiano. Invece niente, solo inglese, francese, scandinavo».