Jennifer Lawrence parla di un obbligo morale delle star di dire la verità quando si tratta di diete (e ha anche rivelato di avere un account Instagram)

Jennifer Lawrence è una delle giovani attrici più famose e influenti di Hollywood.

Bellezza mozzafiato ma anche senso dell'umorismo (chi altro riuscirebbe a ridere di una caduta sul red carpet degli Oscar due anni a fila?), innata bravura ma tanta tanta onestà.

Jennifer Lawrence è riuscita a creare una sorta di connessione con tantissimi fan per queste qualità e tante altre, ma soprattutto perchè impersonifica ciò che molti cercano in una celebrità - e cioè un po' di normalità.

In una recente intervista ha criticato chi mente dicendo di non stare a dieta, e ammesso di avere un segretissimo account Instagram: eccone i passaggi migliori.



(Continua sotto la foto)

Riguardo le diete

Jennifer Lawrence in un'intervista rilasciata a InStyle ha condiviso apertamente ciò che pensa delle celebrities che parlano le loro diete - specialmente quando non sono realistiche.

Lawrence dice c'è una sorta di obbligo morale da parte delle celebrità quando si tratta di essere onesti riguardo alla propria dieta.

«Mi piace quando tutti sono onesti - dice - Se pesi 40 chili e sostieni di mangiare pizza e pollo fritto tutto il tempo, questo di certo non farà sentire le persone bene con se stesse.

Se devo andare agli Oscar o alla prima di un film, sicuramente nelle settimane precedenti mangerò in modo diverso da come faccio normalmente.

Lo faccio per portare meglio quei vestiti. E mi sento a mio agio a dirlo».

Riguardo gli standard di bellezza

Se si pensa agli standard corporei e di bellezza, spesso irrealistici, che ci bombardano quotidianamente, Jennifer Lawrence ha sicuramente ragione.

Proprio perchè celebrità, modelle e influencer diventano una presenza sempre crescente nelle nostre vite, è importante che queste persone siano oneste riguardo alle loro abitudini alimentari e alle regole che seguono per il loro benessere; in modo da non fuorviare i loro fan e creare standard non realistici.

E, come sottolinea Lawrence, non si può negare che le celebrità siano spesso a dieta, specialmente in occasione della stagione degli Oscar o delle settimane della moda.

Jennifer Lawrence è su Instagram

L'attrice, 28 anni, ha rivelato di avere un account Finsta - che altro non è che un fake account di Instagram.

La Lawrence ha rivelato di non amare particolarmente i social media ma di usare instagram per rimanere aggiornata su ciò che succede online.

«Sono un voyeur: guardo, ma non parlo.

Ci sono sempre così tante ripercussioni per qualsiasi cosa si dica. Tante persone ascoltano e prestano attenzione, e hanno così tante opinioni su assolutamente tutto.

Non voglio davvero farne parte, a meno che non sia assolutamente necessario. Non voglio mettermi là fuori senza un vero motivo».