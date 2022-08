Vi siete mai chiesti cosa abbiano studiato i re e le regine di che governano alcuni paesi: ecco tutti i reali che hanno conseguito una laurea

Siamo abituati a pensare ai membri delle famiglie reali come a persone con una vita molto lontana e diversa dalla nostra.

E c'è una cosa che non ci aspettavamo: di scoprire che anche principi e principesse di tutto il mondo vanno e sono andati all'università.

Sebbene le precedenti generazioni di reali (e le loro consorti) in genere non frequentassero l'università, preferendo un'istruzione privata e personalizzata, le generazioni più giovani hanno cambiato la storia.

Diversi membri delle famiglie reali di tutto il mondo sono infatti in possesso di una laurea.

Alcuni di loro probabilmente non useranno mai i loro diplomi essendo reali a tempo pieno, ma altri, più lontani nella linea di successione, hanno trasformato i loro studi in vere e proprie carriere.

Dalla royal family inglese a quella spagnola a quella di Giordania; ecco quali reali hanno una laurea e cosa hanno studiato.

Ecco che università hanno frequentato principi e principesse

Il principe William è laureato in Geografia

Il principe William è entrato a far parte della stimata Università scozzese di St Andrews nel 2001, dove ha iniziato una laurea in Storia dell'Arte ma in seguito ha cambiato la sua materia principale in Geografia.

Il futuro re d'Inghilterra si è laureato nel 2005.

Kate Middleton è laureata in Storia dell'Arte

Anche la duchessa Kate ha frequentato St Andrews, proprio dove ha conosciuto William. La duchessa aveva iniziato a studiare Psicologia, cambiando quasi subito in Storia dell'Arte.

A Kate è stato attribuito il merito di aver incoraggiato il principe William a cambiare corso piuttosto che abbandonare l'università.

Meghan Markle è laureata in Teatro e Relazioni internazionali

Meghan Markle, moglie del principe Harry ha proseguito il percorso scolastico, studiando Teatro e Relazioni internazionali presso la famosa Northwestern University in America, e ricevendo una laurea in entrambe le materie.

Durante gli anni dell'università Meghan ha passato un semestre di studio all'estero a Madrid.

La principessa Beatrice è laureata in Storia e Storia delle Idee

La figlia più grande delle due figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson ha frequentato la prestigiosa Goldsmiths University di Londra.

Nonostante la sua dislessia le abbia causato qualche problema, ha conseguito la laurea in Storia e Storia delle idee nel 2008.

La principessa Eugenia è laureata in Storia dell'Arte, Letteratura inglese e Politica

La principessa Eugenia, sorella di Beatrice, ha studiato Storia dell'arte, Letteratura inglese e Politica presso la NewCastle University.

Laureatasi nel 2012, i suoi studi stati sfruttati al meglio quando la principessa ha intrapreso la carriera di direttrice di una galleria d'arte a Londra.

Il re Filippo VI di Spagna è laureato in Diritto, Economia e Relazioni Internazionali

Il re di Spagna, Filippo VI, ha ottenuto la sua prima laurea in Diritto ed Economia presso l'Università Autonoma di Madrid.

Ha poi conseguito anche un master in Relazioni Internazionali alla Edmund Walsh School of Foreign Service presso l'Università di Georgetown.

La regina Letizia Ortiz è laureata di Scienze dell'Informazione

Regina consorte di Spagna, Letizia Ortiz si è laureata in Scienze dell'Informazione, settore giornalismo, presso l'Università Complutense di Madrid.

Inizio la sua carriera come giornalista lavorando per un giornale messicano, il periodico Siglo 21, per poi fare ritorno in Spagna.

Il principe Carlo Filippo di Svezia è laureato in Gestione Agricola e Rurale

Quarto in linea di successione al trono svedese, il principe Carlo Filippo intraprese gli studi in Gestione Agricola e Rurale presso l'università svedese di scienze agrarie a Alnarp, dove si laureò nel 2012.

Appassionato di design e disegno, studiò anche graphic design alla Forsbergs School of Graphic Design a Stoccolma.

La principessa Sofia ha studiato contabilità

Cinque anni prima di incontrare il principe Carlo Filippo, la principessa Sofia studiò contabilità con una connotazione informatica, specializzandosi nello sviluppo di affari, presso l'Institute of English and Business di New York.

Non ha mai ottenuto una laurea vera e propria ma ha partecipato a diversi altri corsi: da quello sull'etica globale, a quello sulla comunicazione dei bambini, e anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo in teoria e nella pratica svedese all'Università di Stoccolma

La regina Rania di Giordania è laureata in Gestione di Impresa

La storia d'amore tra la regina Rania e Abd Allāh, attuale monarca di Giordania, è una vera e propria favola moderna.

Nata nel Kuwait da genitori palestinesi, Rania di Giordania ha studiato presso l'Università Americana del Cairo, laureandosi in Gestione di Impresa nel 1991.

Il principe Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh di Giordania è laureato in Storia Internazionale

Dopo essersi diplomato nell'accademia fondata dal padre, il futuro re di Giordania, Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh, ha conseguito nel 2016 la laurea in Storia Internazionale presso la Georgetown University.

Un anno dopo, nel 2017 si è laureato anche presso la Royal Military Academy Sandhurst, in Inghilterra.