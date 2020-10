Dal principe Achille di Grecia, alla principessa Keisha della Nigeria e Lady Amelia Windsor: 7 principi e prinicpesse da seguire su Instagram.

Da seguire su Instagram se vi piacciono le royal family non esistono solo i Windsor, anzi.

Lyst, la piattaforma di ricerca di moda più grande al mondo, in collaborazione con DMR Group ha stilato una classica dei reali del mondo che più fanno tendenza su Instagram.

E dopo un check targato Grazia.it abbiamo un elenco di quelli che vale la pena seguire.

**5 principe sexy e ancora single (ora che Harry è fuori dal mercato)**

Ecco chi sono i sangue blu più divertenti da seguire su Instagram

Principe di Dubai Hamdan Al Maktum

Con oltre 10 milioni di follower, il principe di Dubai Hamdan Al Maktum è tra i reali più seguiti al mondo, e si aggiudica il primo posto di questa classifica.

Il principe, che compierà i 38 anni a Novembre, è conosciuto dai suoi follower con il soprannome di Fazza, che fa riferimento a un leggendario cavaliere arabo.

Il principe è anche un poeta e un avido sportivo, sempre pronto a cimentarsi in sport estremi, come si può vedere dal suo profilo.

La Regina Rania di Giordania

Rania di Giordania è la prima reale donna di Instagram per follower ed engagement.

50 anni compiuti, la regina è una vera icona di stile in grado di dare una scossa alle ricerche di moda online (dopo aver pubblicato una foto con una blusa a pois rosa di Off-White, le ricerche per le bluse del brand sono aumentato del 42%).

Moglie del re Abd Allāh II, mamma di 4 figli, amatissima dal suo paese, Rania di Giordania è stata spesso soprannominata la regina più bella del secolo.

Il principe Achille di Grecia

Al terzo posto della classifica troviamo il giovanissimo principe Achille, terzogenito di Pavlos di Grecia, che ha voluto dare al figlio il nome del semidio dell'Iliade.

Cresciuto tra New York City e Londra, il principe è stato spesso fotografato con i figli delle maggiori celebrity, tra cui Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas.

Passa il suo tempo libero in giro in barca, a una battuta di pesca o a far serata con gli amici. Il tutto meticolosamente documentato sui social per i suoi 430mila follower.

Principessa Maria-Olympia di Grecia

Sorella del principe Achille, Maria-Olympia di Grecia conta 202 mila follower.

Grazie al suo lavoro da modella e IT girl newyorkese, Maria-Olympia è una delle socialite più famose in tutto il mondo, e il suo profilo Instagram ne è la dimostrazione lampante.

La principessa greca condivide innumerevoli scatti della sua vita, sia quelli più privati che quelli ufficiali.

La principessa Keisha Omilana di Nigeria

Keisha Omilana di Nigeria è una influencer di moda dal sangue blu.

Keisha scopre di aver al suo fianco un principe solo due anni dopo l'inizio della relazione con il principe Kunle Omilana della Nigeria.

Di origine afro-americane, la principessa ha cominciato un master in Fashion Design a Chicago ma è stata subito dopo ingaggiata per i suoi primi lavori da modella.

Oltre a condividere spezzoni della sua vita da modella, pubblica spesso foto e video del suo guardaroba e quello non da meno di sua figlia, la Principessa Adediora “Dior".

Principe di Jaipur Sawai Padmanabha Singh

Classe 1998, è il giovane monarca di Jaipur, una città dell'India nord-occidentale famosa per la sua architettura rosa e i palazzi imperiali.

Oltre ad essere un giocatore di polo professionista, il Principe di Jaipur Sawai Padmanabha Singh vanta un innumerevole numero di seguaci sui social media, oltre 187 mila.

I suoi post e le sue stories sono una finestra sulla sua vita privata; tra un allenamento di polo, uno shooting per qualche cover e cerimonie ufficiali di corte.

Il giovane principe è molto legato al brand Ralph Lauren, utilizzato per tutti i suoi allenamenti e gare di Polo.

Padmanabh Singh controlla una fortuna compresa tra i 697 e gli 855 milioni di dollari.

Lady Amelia Windsor

Una delle giovani reali britanniche più amate su Instagram, Amelia Windsor è la nuova Kate Middleton.

Classe 1995, è imparentata alla lontana con Elisabetta II, e si trova al 37esimo posto nella linea di successione al trono britannico.

Ma a lei non interessa, perché il vero amore della piccola di casa Windsor è la moda, merito anche della madre che in passato ha lavorato per Hermès.

Dal suo profilo lancia messaggi positivi in favore dell’ambiente, sostenibilità e brand eco-compatibili.

La principessa è stata uno dei volti di Dior sui social.