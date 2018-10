La trama, il cast, la data di uscita e tanto altro: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla terza stagione di The Crown firmata Netflix

Da veri amanti dei Windsor e di tutto il royal drama che gira intorno alla famiglia reale britannica non vediamo l’ora di poter ricominciare a guardare la serie tv The Crown.

Netflix ha confermato che lo spettacolo tornerà per una terza e quarta serie, anche se ancora non è stato rilasciato un trailer ufficiale.

Per ingannare l’attesa, abbiamo raccolto tutte le informazioni (e le voci più plausibili) sul cast, la trama, la data d’uscita e altro ancora.

Ecco tutto quello che abbiamo scoperto.



Quando esce la terza stagione di The Crown



La terza stagione di The Crown andrà in onda nel 2019 - su Netflix, naturalmente.

La data ufficiale di inizio non è ancora stata annunciata, ma i produttori hanno iniziato le riprese della serie il 3 luglio 2018, quindi speriamo in una premiere agli inizi del 2019.

Quante puntate ci saranno?

Il piano originale dei produttori di The Crown era quello di creare un totale di 60 episodi per sei stagioni della serie.

Il che significa 10 episodi a stagione.

Quindi molto probabilmente anche in questo terzo anno di The Crown ci saranno 10 episodi, proprio come per le prime due stagioni.

Chi reciterà la parte della Regina nella terza stagione?

Il cast era sostanzialmente rimasto costante nelle prime due serie di The Crown, ma ora non è più così.

Per la terza stagione il cast è stato completamente rinnovato (e rimarrà così per la quarta stagione).

Tutti i personaggi principali sono stati rinnovati, anche quello della Regina Elisabetta che ora sarà interpretata da Olivia Colman.

Claire Foy aveva interpretato il ruolo meravigliosamente nelle prime due stagioni, ma non abbiamo dubbi che la Colman sia all’altezza del ruolo.

Anche il ruolo del principe Filippo, interpretato con grande carisma nelle prime due serie da Matt Smith, è stato sostituito da Tobias Menzies, che magari conoscete come come Edmure Tully in Game of Thrones.

A quanto si vocifera in ogni altra stagione, fino a quando durerà lo show, il cast verrà aggiornato per tenere conto dell'invecchiamento dei personaggi.

La trama di The Crown 3



La serie tv The Crown è uno show molto fedele agli avvenimenti storici, quindi dovremmo essere in grado di prevedere approssimativamente quali eventi saranno trattati nella terza serie.

Supponendo che il periodo che verrà raccontato negli episodi è quello tra il 1964 e il 1976, si parlerà sicuramente della nascita del principe Edoardo e dell’investitura formale del principe Carlo come Principe del Galles.