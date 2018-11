Se per tutti il principe William è Sua Altezza Reale, per i suoi figli George e Charlotte è Pops. Ecco tutti i soprannomi che hanno affibbiato i royal babies

Le vite della famiglia Windsor sembrano essere molto adeguate: tutto ciò che fanno è intriso di tradizione; dal modo in cui camminano, parlano, si siedono e parlano.

È difficile immaginare che ci sia qualcosa lasciato al caso.

Ma il soprannome che il principe George usa per chiamare il papà, il principe William, è esattamente questo: super casual, e assolutamente adorabile.

Sì perché se per tutti noi il principe William è conosciuto come Sua Altezza Reale, per il Principe George e la Principessa Charlotte, lui è semplicemente Pops.

(Continua sotto la foto)

A svelare il soprannome che i royal babies usano per papà William è stata Kate Middleton.

Durante la visita della royal couple a Leicester, per onorare la recente scomparsa di Vichai Srivaddhanaprabha, presidente dell'amata squadra di calcio della città, Kate Middleton ha parlato con volontari che hanno aiutato a spostare fiori e altri tributi in un sito dedicato.

Alla domanda su come stavano i suoi tre figli - George, 5, Charlotte, 3 e Louis, 7 mesi - Kate ha detto a un fan: «Stanno alla grande, grazie».

La Duchessa ha poi continuato a chiacchierare, rivelando un tenero dettaglio su uno dei soprannomi che suo figlio usa per suo padre.

Kate avrebbe infatti raccontato che il principe William stava giocando a football con i bambini quando uno di loro ha detto: «Penso che sia stato George, 'Domani giocherai a football, Pops?'»

Il soprannome per la Regina Elisabetta

Nel 2016, in un documentario in onore del 90° compleanno della Regina Elisabetta II, la Duchessa di Cambridge aveva rivelato altri dettagli su come i figli avevano dato vari soprannomi anche ad altri membri della famiglia reale.

Tra questi c'era anche la bis nonna dei bimbi, cioè niente meno che la monarca regnante, la Regina Elisabetta.

Kate aveva raccontato infatti che George, che all'epoca aveva solo due anni, chiamava la regina Gan-Gan.

Kate aveva anche aggiunto che «Sua Maestà lascia sempre un piccolo regalo o qualcosa nella stanza dei bambini quando andiamo a stare a Buckingham Palace, e questo dimostra il suo amore per la sua famiglia».

In inglese, infatti, bisnonna si dice great-grandmother e Gan-Gan sarebbe il modo in cui il primogenito di William e Kate aveva semplificato le cose.

Tutti gli altri nomignoli

Al di là del titolo e dell’etichetta reale, quando i riflettori si spengono, i Windsor hanno un modo tutto loro per chiamarsi a vicenda: nomignoli affettuosi fra marito e moglie, soprannomi risalenti alle scuole o storpiature che si trascinano in famiglia fin dall’infanzia.



William e Kate si chiamano tra di loro Babe in modo molto affettuoso, il principe Carlo chiama il suo primo nipote Georgie, e la Principessa Diana era solita chiamare Harry Ginger.

** Ecco i soprannomi (privati) dei Windsor **