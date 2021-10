Buckingham Palace ha fatto sapere che la regina Elisabetta è tornata a Windsor, ma che i medici le hanno consigliato alcuni giorni di riposo

Tornano nuovamente le preoccupazioni per la salute della regina Elisabetta.

Dopo essere stata vista camminare con il supporto di un bastone per la prima volta in quasi 20 anni durante un impegno ufficiale, arriva da palazzo la notizia che Sua Maestà ha passato la notte in ospedale.

La regina Elisabetta II è stata ricoverata presso l'ospedale King Edward VII di Londra, dove ha trascorso la notte di mercoledì.

A rivelarlo è stato proprio Buckingham Palace, che in una frettolosa nota diretta al pubblico ha fatto sapere solo che si trattava di «accertamenti preliminari», senza però rivelare le vere condizioni di salute della regina.

Ancor prima di essere ricoverata in ospedale questa settimana, secondo quanto riferito, era stato consigliato alla regina Elisabetta di ridurre il consumo di alcol e di annullare i prossimi viaggi ufficiali.

Ora Sua Maestà è tornata al Castello di Windsor, dove riposerà e svolgerà solo compiti leggeri.

Ma in molti si chiedono come stia veramente Elisabetta II, e soprattutto se sia in grado di continuare il suo ruolo da leader nella monarchia inglese.

Ecco allora cosa sappiamo sulla salute della regina Elisabetta.

Come sta (veramente) la regina Elisabetta

La regina, che festeggerà 70 anni di regno nel 2022, ha generalmente goduto di buona salute nei suoi 95 anni di vita, anche se i funzionari reali sono sempre stati restii a discutere i problemi di salute della monarca, affermando che le questioni mediche sono private.

La monarca, insieme al principe Carlo e al principe William, aveva trascorso martedì sera ospitando al castello Windsor per un drink alcuni leader miliardari come Bill Gates, dopo che il primo ministro inglese Boris Johnson aveva convocato una conferenza sugli investimenti sostenibili in vista del vertice sul clima della COP26.

In quell'occasione, le sue condizioni di salute non sembravano compromesse in alcun modo.

Tuttavia, il ricovero in ospedale di questa settimana ha suscitato molte preoccupazioni, soprattutto perché si tratta della prima volta che Sua Maestà passa la notte in ospedale dal 2013, quando soffriva di sintomi di gastroenterite.

Una fonte interna a palazzo ha affermato che il team medico che l'ha visitata in ospedale ha adottato un «approccio extra-cauto».

Inoltre, secondo quanto riferito, il ricovero della regina è stato solo per motivi pratici; giovedì pomeriggio era già tornata al lavoro, svolgendo «compiti leggeri» al castello Windsor.

Quindi la regina Elisabetta sta bene? Non ci è dato saperlo purtroppo.

Secondo le informazioni ufficiali, sì.

Tuttavia, in molti fanno notare come le condizioni di salute di Sua Maestà si siano aggravate ultimamente.

Infine, secondo alcuni esperti: «Buckingham Palace non ci avrebbe detto niente a meno che le condizioni non fossero peggiorate. Quindi può davvero trattarsi di qualcosa di grave».