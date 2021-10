La monarca, 95 anni, ha detto di non soddisfare i criteri pertinenti: «Vecchio è chi ci si sente», e manda Camilla a ritirare il premio

Impazza sul web la notizia che la regina Elisabetta, a 95 anni suonati, ha rifiutato il premio Oldie of the Year, cioè anziano dell'anno.

Si tratta di una specie di Oscar alla carriera che viene conferito ogni anno a un illustre anziano dalla rivista britannica Oldie, dedicata proprio a un pubblico di terza età.

Rimanendo sempre fedele alla sua classe da regina, Elisabetta II ha elegantemente rifiutato il riconoscimento facendo sapere di non avere i requisiti necessari, non ritenendosi lei stessa anziana.

«Sua Maestà crede che una persona sia vecchia solo quando si sente tale», si legge in una lettera scritta alla redazione del segretario personale della regina, Tom Laing-Baker.

«Per questo motivo, Sua Maestà non crede di soddisfare i criteri pertinenti per essere in grado di accettare e spera che troviate un destinatario più adeguato».

E così, la regina Elisabetta ha deciso di mandare Camilla, 74enne, all'evento in rappresentanza della monarchia. E noi non riusciamo a smettere di ridere.

**15 curiosità sulla Regina Elisabetta che (probabilmente) non sapete**

(Continua sotto la foto)

La regina succedette al padre, re Giorgio VI, nel 1952. E l'anno prossimo celebrerà il suo Giubileo di Platino per festeggiare i 70 anni sul trono, rendendola così la monarca più longeva della storia.

Tuttavia, la regina ha sempre minimizzato la sua età, e questo ultimo avvenimento ne è la riprova.

Nonostante la morte del marito, il principe Filippo, ad aprile, all'età di 99 anni, e la sua età avanzata, la regina non si è ritirata dalla vita pubblica e anzi mantiene un regolare ritmo quotidiano fatto udienze e eventi ufficiali.

Ci sono però nell'aria preoccupazioni per la salute della regina Elisabetta dopo la sue ultime apparizioni in pubblico, e i fan reali si stanno chiedendo ormai da tanto tempo a chi lascerà il trono Sua Maestà in futuro.

**Cosa succede se la Regina Elisabetta abdica**