Il fotografo che segue la famiglia Windsor agli eventi ufficiali racconta quali sono i suoi scatti preferiti, e chi è il soggetto migliore da immortalare

Conoscete Chris Jackson? È il fotografo ufficiale dei Windsor per Getty Images, e da decenni segue la Royal Family in lungo e in largo, tra matrimoni e tour internazionali, royal baby ed eventi ufficiali.

Per i fan reali, il fotografo Chris Jackson è tanto iconico quanto la stessa famiglia reale britannica. Il suo compito è quello immortalare i momenti epici dei membri della famiglia - principalmente la Regina Elisabetta, il Duca e la Duchessa di Cambridge e anche i Sussex, prima che si allontanassero dal servizio reale.

Insomma: è spesso grazie a lui che possiamo vedere le immagini come se fossimo lì a partecipare all'evento.

Ora Chris Jackson ha rivelato alcuni insight, che ha gelosamente custodito fino a ora, su com'è stato davvero lavorare per i Windsor durante questi anni al servizio della royal family.

Ecco cos'ha rivelato Chris Jackson sui Windsor

«Ho visto alti e bassi della famiglia reale, i suoi membri assumersi più doveri mentre la Regina pian piano li trasmetteva a una nuova generazione e poi naturalmente unioni, matrimoni, royal baby e funerali», ha raccontato Jackson a Vogue in un'intervista sulla sua sua lunga storia con la monarchia.

«Ricordo quando ho iniziato, il principe William e Harry non facevano parte dei membri con doveri reali quotidiani».

Ma col passare del tempo, e con così tanti reali che svolgono così tanti compiti diversi, Chris Jackson ha lavorato praticamente con tutti i membri della famiglia.

«Ho trascorso tantissimo tempo viaggiando per il mondo con il principe del Galles e la duchessa di Cornovaglia. Naturalmente, nel corso degli anni questo equilibrio è cambiato e ora documento una sezione trasversale più ampia della famiglia reale: dalla contessa di Wessex alla regina e, naturalmente, fino a poco tempo fa, Harry e Meghan».

«Fa tutto parte del ricco tessuto della storia reale britannica che mi sforzo di documentare nella massima profondità ed ampiezza possibile».

Chi è il suo preferito da fotografare

Il fotografo spiega che a oggi è William a essere al centro dell'immagine pubblica della famiglia reale, che attualmente svolge tutti i suoi doveri tramite collegamento video dalla sua casa di Anmer Hall, dove si trova in isolamento con Kate Middleton e i loro tre figli.

Tuttavia, Chris Jackson ha rivelato che il suo soggetto preferito era il principe Harry: il suo «volto espressivo» gli è sempre stato di grande aiuto nel lavoro.

E per quanto riguarda i suoi scatti preferiti, Jackson ha anche confessato che il matrimonio di William e Kate nel 2011 è stato uno dei suoi lavori meglio riusciti, e si è detto onorato di essere stato scelto per scattare le fotografie in occasione del 70esimo compleanno del principe Carlo.