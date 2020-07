Secondo l'ex portavoce della Regina, William e Harry potranno fare pace e riavvicinarsi solo quando si troveranno di nuovo nello stesso paese

È improbabile che il principe William e Harry possano risolvere veramente (e una volta per tutte) i loro problemi senza avere la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme solo loro due nello stesso paese.

O per lo meno, questo è quello che pensa Dickie Arbiter, 80 anni, portavoce della Regina dal 1988 al 2000.

Arbiter ha dichiarato poi a US Weekly: «Spero che risolvano i loro problemi perché non dovrebbe esserci sangue cattivo tra fratelli, in particolare tra quei due fratelli, che hanno vissuto insieme un tale trauma con la morte della madre, la principessa Diana».

**A William e Kate manca Harry (e non Meghan): «Erano un trio inseparabile»**

«Ne hanno passate tante, ma si sono sempre sostenuti a vicenda. E avere una divisione all'interno della famiglia non è salutare per nessuno. Quindi spero che facciano presto pace».

**William e Harry hanno fatto pace (grazie al coronavirus)**

(Continua sotto la foto)

Le tappe del litigio tra William e Harry

Le voci di una separazione tra il Duca di Cambridge, 38 anni, e il Duca di Sussex, 35 anni, iniziarono a circolare nel 2018, in seguito alla notizia che William aveva dato sgraditi consigli sulle relazioni a Harry, dicendo al fratello minore che stava correndo troppo con Meghan Markle.

Le cose hanno continuato a peggiorare, al punto che in un documentario per ITV durante il suo royal tour in Africa, il principe Harry ha confermato i problemi con il fratello.

** Il principe Harry racconta perché lui e William hanno litigato **

Di lì a poco, Harry e Meghan si sono trasferiti a Los Angeles, dopo essersi dimessi da reali per perseguire una vita lontano dalla corona e continuare a lavorare in varie organizzazioni benefiche.

**Harry e William rilasciano una nota congiunta: non è colpa di William e Kate se Harry e Meghan lasciano**

A riguardo, Dickie Arbiter ha detto: «Harry si trova a Los Angeles, mentre William e Catherine si trovano nel Regno Unito. C'è un grande grande oceano che li divide, molta terra in mezzo, non è facile».

«Sono convinto che questa faida avrà fine solo quando i due fratelli si riuniranno e Harry tornerà al Regno Unito».

**Tra William e Harry ci sono ancora «molte questioni irrisolte»**