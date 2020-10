La decisione dei Sussex di ritirarsi dalla royal family significa che il principe Harry non ha più alcun diritto al trono? In effetti non è così

Il principe Harry e Meghan Markle hanno cambiato la storia e scioccato il mondo quando, a gennaio, hanno preso la decisione di fare un passo indietro come membri senior della famiglia reale.

Questa mossa ha costretto la Regina a tenere riunioni last minute per controllare la crisi e riorganizzare i ruoli degli altri membri della famiglia.

L'uscita ufficiale dei Sussex, nel marzo 2020, e il loro conseguente trasferimento in America, ha anche sollevato una serie di domande su cosa questo significhi per la monarchia: da come la coppia finanzia oggi il proprio stile di vita all'impatto sulla linea di successione.

Il principe Harry è ancora sesto in linea di successione al trono inglese? E suo figlio Archie?

Ecco le risposte.

Il principe Harry è ancora in linea di successione?

Nonostante la Megxit, è stato confermato che il principe Harry è ancora sesto in linea di successione per il trono britannico.

A riguardo, il sito ufficiale della royal family dice: «In quanto nipote di Sua Maestà e secondo figlio del Principe di Galles, il principe Harry, il duca di Sussex rimane il sesto in linea di successione al trono della monarchia britannica e l'ordine di precedenza è invariato».

Questo perché c'è una legislazione che determina il posizionamento di un membro della famiglia reale nella linea di successione, e cambiarla (per esempio rimuovendo qualcuno) richiederebbe il coinvolgimento del governo.

Ci vorrebbe dunque un atto del Parlamento per rimuovere qualcuno dalla linea di successione, la regina da sola non può farlo.

E il piccolo Archie?

Per la stessa legislazione appena citata, Archie Harrison Mountbatten Windsor rimane in linea per il trono.

Archie, primo figlio di Harry e Meghan, è attualmente settimo nella linea di successione, appena dietro a suo padre.

Meghan invece, così come Kate, non ha diritto al trono.