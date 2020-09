A quanto pare Harry e Meghan sono stati fidanzati segretamente per mesi prima dell'annuncio ufficiale: ecco perché hanno aspettato a darne notizia

Notizia bomba per tutti coloro che sono ossessionati dalla famiglia reale inglese come noi: Harry e Meghan si sono fidanzati molto prima di quando pensiamo.

Stando a quanto rivelato in Finding Freedom, la nuova biografia su Meghan Markle e il principe Harry, infatti, la coppia si è effettivamente fidanzata almeno due o tre mesi prima di annunciare la notizia al resto del mondo.

Perché hanno aspettato tanto? Innanzitutto perché la regina Elisabetta non aveva ancora incontrato Meghan di persona.

Ma andiamo con ordine e vediamo come sono andate le cose.

La ricerca dell'anello per Meghan

Nel libro si racconta nei dettagli la storia d'amore tra Harry e Meghan, dall'inizio ad oggi, compreso di primi appuntamenti al buio e viaggi segreti in Africa.

Ed è proprio durante uno di questi viaggi segreti in Botswana che il principe Harry ha iniziato a cercare i diamanti perfetti per la sua dolce metà.

Al contrario di come era stato affermato da altre fonti, l'anello era già pronto nel Maggio del 2017.

Harry e Meghan si sono fidanzati in Africa?

Nell'Agosto del 2017 il principe Harry e Meghan Markle erano tornati in Africa, dove un anno prima si erano dichiarati vicendevolmente il proprio amore.

In Botswana, i Sussex hanno festeggiato il loro primo anniversari e in concomitanza il compleanno di Meghan.

Il viaggio, personale e segretissimo, ha visto la coppia partecipare a numerose escursioni e lavorare a contatto con alcune organizzazioni benefiche locali.

Ma è proprio qui, durante quei momenti lontani dai riflettori e sotto la coltre di stelle del Bostwana, che Harry ha reso molto chiare le sue intenzioni a Meghan, e lei non poteva essere più felice. I due sono tornati dal loro viaggio in Africa più uniti che mai.

Per questo, poco dopo il loro ritorno a Londra, Harry ha deciso di dimostrarsi un uomo di parola.

Come sappiamo dall'intervista con la BBC, mentre Meghan stava preparando cena, Harry si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarsi.

È successo in Agosto.

I Sussex tengono la notizia segreta

Harry e Meghan hanno deciso che quello sarebbe stato il loro piccolo-grande segreto.

Solo i membri della famiglia reale, e qualche caro amico, sapevano che la coppia si sarebbe sposata.

Quando nel Settembre del 2017, i due sono stati fotografati insieme agli Invictus Games di Toronto, nessuno poteva immaginare che in realtà Meghan e Harry erano già fidanzati.

La notizia ufficiale è stata data solo mesi dopo, il 27 Novembre.

Meghan non aveva ancora conosciuto la regina

Nonostante Harry avesse già ottenuto il permesso di sposare Meghan Markle, in Agosto Elisabetta II non aveva ancora conosciuto la futura royal bride.

A parte un piccolo incontro con Sua Maestà all'inizio dell'anno, quando Harry e Meghan si sono imbattuti in lei per caso tra i corridoi del palazzo, non c'era stata nessuna presentazione formale.

Questa è avvenuta solo il 12 Ottobre, quando i Sussex sono stati invitati dalle stanze private della regina Elisabetta.

L'incontro ha avuto inizio alle cinque del pomeriggio, l'orario preferito dalla regina per prendere il tè. Nel libro si legge che Meghan fu messa a suo agio dalla regina, affettuosa e accogliente come Harry le aveva raccontato.

La reazione di William

Nel libro viene raccontato che, subito dopo il suo ritorno dal Botswana nella primavera del 2017, con l'anello pronto per Meghan, William ha affrontato Harry, preoccupato per la velocità con cui il fratello si stava impegnando.

Che i due principi siano ai ferri corti per i commenti di William sulla relazione di Harry e Meghan già si sapeva, ma ora la cosa assume tutta una luce nuova.

Harry si era fidanzato con Meghan Markle dopo appena un anno, e William si è sentito in dovere di mettere in guardia il fratello:

«Non sentirti in dovere di affrettare le cose - avrebbe detto William a Harry - Prenditi tutto il tempo che ti serve per conoscere questa ragazza».