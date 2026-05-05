Beyoncé e Nicole Kidman hanno portato le loro figlie minorenni al Met Gala, infrangendo così la regola sull’età degli invitati

Il Met Gala è da sempre sinonimo di esclusività, ma anche di regole non scritte che contribuiscono a costruirne il mito. Dress code rigorosi, ospiti selezionatissimi e, soprattutto, una policy precisa sull’età: dal 2018, infatti, per partecipare all'evento bisogna avere almeno 18 anni.

Una linea chiara, pensata per mantenere l’evento allineato al suo status di serata ultra esclusiva.

Eppure, come spesso accade quando si parla di moda e celebrità, le regole sembrano fatte per essere infrante.

**Dentro il Met Gala: 5 regole sorprendenti che nessuno si aspetta**

Sul red carpet del Met Gala 2026, due delle protagoniste più attese, Nicole Kidman e Beyoncé, hanno scelto di presentarsi accompagnate dalle loro figlie, entrambe minorenni. Una decisione che ha immediatamente attirato l’attenzione, trasformando una presenza familiare in uno dei momenti più commentati della serata.

Perché, in un evento dove ogni dettaglio è calibrato al millimetro, anche una “semplice” eccezione può raccontare qualcosa di più: non solo sul potere delle star, ma anche sull’evoluzione di un appuntamento che, anno dopo anno, continua a riscrivere le proprie regole.

**Met Gala 2026: tutti i look e gli abiti dal red carpet**

(Continua sotto la foto)

Quando le regole del Met Gala diventano (quasi) opzionali

Dal 2018 il Met Gala prevede una policy piuttosto chiara: per partecipare bisogna avere almeno 18 anni. Una regola introdotta dopo alcune polemiche legate al comportamento degli ospiti più giovani, e diventata nel tempo parte integrante del “codice non scritto” della serata.

Eppure, quest’anno, essendo entrambe co-chair dell’evento insieme ad Anna Wintour, Nicole Kidman e Beyoncé hanno potuto aggirare la regola, portando rispettivamente la figlia Sunday Rose Kidman-Urban, 17 anni, e Blue Ivy Carter, 14 anni.

Una scelta che ha immediatamente acceso la curiosità (e il dibattito), ma che sul red carpet è sembrata del tutto naturale.

Sunday Rose ha fatto il suo debutto al Met Gala in un abito Dior, mentre Blue Ivy ha scelto Balenciaga, accompagnando la madre in una delle sue apparizioni più scenografiche.

Per Nicole Kidman, il momento aveva anche un valore personale. L’attrice ha raccontato di essere “così, così felice” di poter condividere l’esperienza con la figlia, spiegando che Sunday “ama la moda”. E proprio sul red carpet, la giovane ha dichiarato di aver scelto il suo abito per “simboleggiare qualcosa che sboccia”, un’immagine perfetta per il suo debutto.

Dall’altra parte, Beyoncé ha trasformato la serata in un vero statement di stile (e famiglia), arrivando con Blue Ivy in un momento che ha segnato il debutto ufficiale della giovane.

E se qualcuno si è chiesto se fosse davvero il caso di fare un’eccezione, la risposta sembra essere arrivata direttamente dalle immagini: due teenager perfettamente a loro agio, accompagnate dai genitori e immerse in uno degli eventi più iconici della moda.