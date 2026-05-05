Met Gala 2026: tutti i look e gli abiti dal red carpet
Con il primo lunedì di maggio arriva, come vuole la tradizione, l'appuntamento con l'annuale Met Gala. L'edizione 2026 ha portato al Metropolitan Museum un nuovo tema e un nuovo dress code, interpretato dagli esclusivi ospiti rigorosamente selezionati da Anna Wintour, affiancata in questa edizione nel ruolo di co-chair da Nicole Kidman, Venus Williams e Beyoncé.
La mostra intitolata Costume Art, inaugarata durante la serata (ma aperta al pubblico a dal 10 maggio 2026 al 10 gennaio 2027), si pone come un viaggio attraverso cinquemila anni di dialogo tra moda e arte. Un evento che come di consueto è strettamente connesso al dress code che gli ospiti sono invitati a interpretare sul red carpet della serata, intitolato per questa edizione 2026 "Fashion is art", la moda è arte: una scelta di grande respiro, che ha aperto alle più disparate interpretazioni.
Madonna in Saint Laurent al Met Gala 2026.
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C'è chi ha preso il concetto di arte alla lettera, optando per citazioni più o meno letterali, come Heidi Klum che per l'occasione ha preso le sembianze di una vera e propria statua di marmo. All'ordine del giorno anche mani e braccia scultoreee.
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Se da un lato su questo red carpet abbiamo assistito al debutto di John Galliano nel suo nuovo ruolo creativo da Zara, con l'abito indossato da Stevie Nicks, dall'altro osserviamo una grande preferenza a firma Chanel: la nuova direzione creativa di Matthieu Blazy trova grande spazio addosso a molti volti legati alla maison, come Nicole Kidman, Margot Robbie e Gracie Abrams, oltre che sulla stessa Anna Wintour. Per lei un look nei toni dell'azzurro composto da abito lungo e cappa in piume, che mostra una grande somiglianza con un altro look da lei indossato sempre al Met ma nel 2019, in versione rosa.
Stevie Nicks in Zara by John Galliano.
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Da sinistra: Anna Wintour in Chanel al Met Gala 2026 e all'edizione 2019.
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L'ombra della polemica che aveva travolto l'evento negli ultimi mesi in riferimento al finanziamento da parte di Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos – un aspetto che si dice abbiamo spinto molti a non partecipare, incluso il sindaco di New York Zohran Mamdani – non ha però intaccato il mood della serata, tantomeno la lista dei partecipanti accordi: scoprite chi c'era nella gallery e, soprattutto, chi sono gli stilisti che hanno firmato gli abiti che hanno sfilato sul red carpet del Met Gala 2026.
Met Gala 2026: tutti i look sul red carpet
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