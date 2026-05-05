Citazioni artistiche, maschere e travestimenti, il debutto di Zara a firma John Galliano: scoprite chi c'era e chi ha vestito chi sul red carpet del Met Gala 2026



Con il primo lunedì di maggio arriva, come vuole la tradizione, l'appuntamento con l'annuale Met Gala. L'edizione 2026 ha portato al Metropolitan Museum un nuovo tema e un nuovo dress code, interpretato dagli esclusivi ospiti rigorosamente selezionati da Anna Wintour, affiancata in questa edizione nel ruolo di co-chair da Nicole Kidman, Venus Williams e Beyoncé.





La mostra intitolata Costume Art, inaugarata durante la serata (ma aperta al pubblico a dal 10 maggio 2026 al 10 gennaio 2027), si pone come un viaggio attraverso cinquemila anni di dialogo tra moda e arte. Un evento che come di consueto è strettamente connesso al dress code che gli ospiti sono invitati a interpretare sul red carpet della serata, intitolato per questa edizione 2026 "Fashion is art", la moda è arte: una scelta di grande respiro, che ha aperto alle più disparate interpretazioni.

Madonna in Saint Laurent al Met Gala 2026.

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C'è chi ha preso il concetto di arte alla lettera, optando per citazioni più o meno letterali, come Heidi Klum che per l'occasione ha preso le sembianze di una vera e propria statua di marmo. All'ordine del giorno anche mani e braccia scultoreee.

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Se da un lato su questo red carpet abbiamo assistito al debutto di John Galliano nel suo nuovo ruolo creativo da Zara, con l'abito indossato da Stevie Nicks, dall'altro osserviamo una grande preferenza a firma Chanel: la nuova direzione creativa di Matthieu Blazy trova grande spazio addosso a molti volti legati alla maison, come Nicole Kidman, Margot Robbie e Gracie Abrams, oltre che sulla stessa Anna Wintour. Per lei un look nei toni dell'azzurro composto da abito lungo e cappa in piume, che mostra una grande somiglianza con un altro look da lei indossato sempre al Met ma nel 2019, in versione rosa.





Stevie Nicks in Zara by John Galliano.

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Da sinistra: Anna Wintour in Chanel al Met Gala 2026 e all'edizione 2019.

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L'ombra della polemica che aveva travolto l'evento negli ultimi mesi in riferimento al finanziamento da parte di Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos – un aspetto che si dice abbiamo spinto molti a non partecipare, incluso il sindaco di New York Zohran Mamdani – non ha però intaccato il mood della serata, tantomeno la lista dei partecipanti accordi: scoprite chi c'era nella gallery e, soprattutto, chi sono gli stilisti che hanno firmato gli abiti che hanno sfilato sul red carpet del Met Gala 2026.



Met Gala 2026: tutti i look sul red carpet Anne Hathway in MICHAEL KORS COLLECTION.

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Katy Perry in STELLA MCCARTNEY.

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Dree Hemingway in VALENTINO COUTURE.

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Kendall Jenner in GAP STUDIO by ZAC POSEN.

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Madonna in SAINT LAURENT.

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Margot Robbie in CHANEL.

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Katy Perry in STELLA MCCARTNEY.

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Gigi Hadid in MIU MIU.

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Hailey Bieber in SAINT LAURENT.

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Felicity Blunt e Stanley Tucci in ETRO.

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Sarah Paulson

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Emily Blunt

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Heidi Klum

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Sabrina Carpenter in CHRISTIAN DIOR.

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Maya Hawke in PRADA.

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Georgina Rodriguez in LUDOVIC DE SAINT SERNIN.

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Kylie Jenner in SCHIAPARELLI.

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Olivia Wilde in THOM BROWNE.

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Patrick Schwarzenegger

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Serena Williams

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Lisa in ROBERT WUN.

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Carey Mulligan in PRADA, gioielli TIFFANY&Co.

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Alysa Liu in LOUIS VUITTON.

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Sza in BODE.

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Camila Morrone in TORY BURCH.

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Camila Mendes

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Ejae in SWAROVSKI.

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Lindsey Vonn

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Lux Pascal

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Angela Bassett in PRABAL GURUNG.

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Joey King

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Janelle Monae in CHRISTIAN SIRIANO.

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Vittoria Ceretti

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Julianne Moore in BOTTEGA VENETA

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Yseult in HARRIS REED.

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Amanda Seyfried in PRADA, gioielli TIFFANY&Co.

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Nichapat Suphap in ROBERT WUN.

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Nicole Kidman in CHANEL.

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Charli XCX in SAINT LAURENT.

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Gwendoline Christie in GILES DEACON.

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Doja Cat in SAINT LAURENT.

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Sarah Pidgeon in LOEWE.

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Lena Dunham in VALENTINO.

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Zuri Hall

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Anja Rubik

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Ashley Graham in DI PETSA, scarpe GIANVITO ROSSI.

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Cara Delevingne in RALPH LAUREN.

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Chase Sui Wonders in MCQUEEN, gioielli TIFFANY&Co.

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Sunday Rose Urban

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Anan Weyant in MARC JACOBS.

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Charlotte Gainsbourg in SAINT LAURENT.

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Naomi Elizee

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Claire Foy

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Connor Storrie in SAINT LAURENT.

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Jordan Roth in ROBERT WUN.

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Emma Chamberlein in MUGLER.

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Ben Platt

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Lena Mahfouf in BURC AKYOL.

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Bee Carrozzini

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Simone Porte Jacquemus con la nonna Liline, entrambi in JACQUEMUS.

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Gustav Magnar Witzoe in ROBERT WUN.

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Lauren Sanchez Bezos

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Lauren Wasser in PRABAL GURUNG.

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Huma Abedin

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Naomi Osaka in ROBERT WUN COUTURE, gioielli LAGOS.

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L'abito di Naomi Osaka una volta rimosso il soprabito.

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Sam Smith in CHRISTIAN COWAN.

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Luke Evans in PALOMO SPAIN.

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Venus Williams in SWAROVSKI.

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Zoe Kravitz in SAINT LAURENT.

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La La Anthony in WIEDERHOEFT.

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Rebecca Hall in TOM FORD by HAIDER ACKERMANN.

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Isha M.Ambani.

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Loli Bahia

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Maluma in TOM FORD BY HAIDER ACKERMANN.

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Anna Wintour in CHANEL, gioielli VAN CLEEF & ARPELS.

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Chloe Malle

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Sabine Getty

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Tiffany Raja.

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Sabrina Harrison

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