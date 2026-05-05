Voglia di nuovi libri da leggere d’un fiato? Ecco la nostra selezione di romanzi freschi di stampa, dal giallo al noir fino al romanzo rosa

C’è un momento dell’anno in cui il tempo sembra cambiare ritmo: le giornate si assestano, l’aria porta con sé transizioni sottili e la voglia di storie si fa più precisa. A maggio si ha voglia di una pila di nuovi libri da leggere che torreggia sul comodino, composta da titoli che non seguono un unico filo, ma intrecciano voci, generi e mondi molto diversi tra loro, tenuti insieme da un’urgenza comune: capire come le persone attraversano ciò che vivono.

Se state cercando dieci viaggi emozionanti e pazzeschi che vi faranno vivere in prima persona avventure indimenticabili, questa rosa di titoli letterari freschi di stampa è ciò che fa per voi: memorie autobiografiche che raccontano città vissute e identità in movimento, romanzi che scavano nelle zone d’ombra della crescita personale, tra fragilità, isolamento e resistenza. Si entra poi in universi più eccentrici e vibranti, dove la musica diventa mito e ferita, e il mondo dello spettacolo si trasforma in una lente deformante sulla realtà.

Accanto a tutto questo, trovano spazio storie che spostano lo sguardo verso l’interno: case che diventano mappe della psiche, relazioni che riscrivono il ruolo delle “muse”, famiglie in decadenza raccontate con ironia tagliente. E ancora, narrazioni che interrogano il rapporto tra individuo e ambiente, tra etica e sopravvivenza, fino a isolamenti estremi che mettono alla prova ogni certezza.

Di seguito trovate la nostra selezione di amici di carta da abbracciare questo mese, scelti per un mese di passaggio, in cui la lettura non è solo evasione ma anche orientamento. Storie molto diverse tra loro, ma accomunate da un effetto preciso: lasciare qualcosa che continua a lavorare anche dopo l’ultima pagina.

** Qui tutte le nostre selezioni di libri da leggere **

10 nuovi libri da leggere

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Cara Istanbul di Serra Yilmaz

Serra Yilmaz, la celebre attrice musa del regista Ferzan Özpetek, ricostruisce la propria Istanbul dell’infanzia come una geografia emotiva fatta di quartieri, case e persone. La città, allora meno popolosa e più raccolta, diventa il filo conduttore di una memoria personale che intreccia famiglia, amicizie e formazione. Il racconto procede come un album di ricordi, in cui le stagioni della vita si sovrappongono ai luoghi. Tra estati trascorse dalla nonna, primi lavori e passioni nascenti per Francia, Italia e teatro, prende forma un’identità divisa tra più appartenenze.

La voce di Serra Yilmaz è attraversata da ironia e tono confidenziale, generosa di ghiotti aneddoti e dettagli quotidiani che restituiscono una città in trasformazione. Istanbul emerge così come spazio vissuto e continuamente rievocato, inseparabile dalla voce dell’autrice.

Guns N' Roses. The truth. La verità di Ken Paisli

La storia dei Guns N’ Roses raccontata come un percorso estremo tra genialità musicale e autodistruzione. La narrazione segue la band attraverso eccessi, conflitti, traumi e momenti di intensa creatività, il tutto con un tono diretto e senza idealizzazioni. Ogni pagina mette in evidenza la complessità umana dei membri del gruppo. Tra successo e caos personale, emerge un ambiente segnato da relazioni fragili e tensioni costanti.

La penna di Ken Paisli (micidiale come la chitarra di Slash) alterna crudezza e riflessione, mostrando la musica come forza creativa e al tempo stesso come campo di battaglia emotivo. Il gruppo di Axl e soci viene così restituito nella sua dimensione più concreta e contraddittoria.

Atlante intimo di Viola Di Grado, Veronica Galletta, Anna Mallamo, Bianca Fenizia e Giusi Arimatea

Un atlante imtimo, appunto, che esplora la casa come rappresentazione della psiche, trasformando gli ambienti domestici in mappe interiori. Ogni spazio assume un valore simbolico legato alla memoria e all’esperienza personale. La Cucina, il Salotto, la Stanza da Letto, il Bagno e il Giardino diventano luoghi di riflessione emotiva e identitaria, caricandosi di significati che vanno oltre la loro funzione concreta.

Un libro molto interessante e originale, che costruisce una visione stratificata dello spazio domestico come luogo della mente. La casa si trasforma così in un atlante interiore che riflette la complessità dell’esperienza umana.

Allora arrivederci di Gavin Lambert

Un romanzo ambientato nella California della fine degli anni Sessanta, tra personaggi in cerca di direzione e identità. Le loro vite si intrecciano tra relazioni instabili, ambizioni incerte e illusioni legate al mondo dello spettacolo. Un giovane disertore, una donna enigmatica e figure legate al cinema popolano un ambiente sospeso tra realtà e finzione. La presenza di uno scrittore osservatore contribuisce a dare forma a queste esistenze frammentate.

La narrazione mette in luce un contesto dominato da disincanto e ricerca di significato. Hollywood diventa lo sfondo di una realtà in cui fantasia e quotidianità si confondono continuamente.

Le sei donne che amarono Picasso di Sue Roe

Pagine che ripercorrono le vite di Fernande Olivier, Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot e Jacqueline Roque. Ognuna di queste donne ha avuto un ruolo centrale nella vita di Picasso.

L'autrice Sue Roe mette in evidenza la loro individualità e il loro contributo personale e artistico. Le relazioni con Picasso influenzano profondamente sia le loro esistenze sia la sua produzione artistica. Un testo che ribalta la prospettiva tradizionale, restituendo autonomia e complessità a figure spesso considerate solo muse. Le sei donne emergono come protagoniste attive di una storia condivisa ma non subordinata.

Mai stanca di vivere. Passioni e tumulti di Oriana Fallaci di Riccardo Nencini

Una ricostruzione della vita di Oriana Fallaci attraverso ricordi personali e materiali d’archivio. L’infanzia a Firenze, segnata da difficoltà economiche e forte identità familiare, rappresenta il punto di partenza del racconto.

La giovane Oriana diventa staffetta partigiana e poi giornalista, attraversando esperienze di guerra e grandi reportage internazionali. La scrittura e il giornalismo emergono come centro della sua esistenza, in un ritratto che mette in luce una figura determinata e appassionata, spesso in conflitto con il contesto pubblico. La sua vita si sviluppa tra impegno, controversie e ricerca costante di verità.

Alla riscossa stupidi di Fabio Zuffanti

Il protagonista è Fabbio, un ragazzo segnato da anni di bullismo scolastico e insicurezza personale. Il racconto si sviluppa tra ricordi dolorosi e momenti di isolamento, sullo sfondo di una Cornigliano targata anni Settanta che, pagina dopo pagina, diventa ben più di un mero sfondo, ma semmai una co-protagonista. Tra crisi sociali, tensioni politiche e difficoltà familiari, il contesto urbano e domestico contribuisce a definire il senso di oppressione.

La musica e le passioni immaginarie offrono una via di fuga, in particolare la scoperta di Franco Battiato, le cui note e parole diventano guida di un un percorso di crescita interiore legato alla possibilità di superare il proprio limite.

Gli sfaccendati di Melih Cevdet Anday

Una villa decadente sulla sponda asiatica del Bosforo, un tempo simbolo di prestigio. Ora l’edificio ospita una comunità disordinata di parenti e conoscenti senza occupazione stabile.

La matriarca Leman Hanım guida un gruppo di personaggi segnati da inattività e declino economico. Ognuno vive immerso in una quotidianità sospesa tra passato glorioso e presente incerto. Il cambiamento storico e sociale della Repubblica turca fa da sfondo alla decadenza della famiglia, intrecciandosi in un racconto che alterna ironia e disincanto nel descrivere una società in trasformazione.

Vita francese di Elizabeth Gaskell

Una raccolta di diari dei viaggi compiuti da Elizabeth Gaskell in Francia insieme alle figlie. Le annotazioni descrivono luoghi, incontri e osservazioni sulla vita quotidiana.

Parigi, la Bretagna, Avignone e altre località diventano tappe di un percorso narrativo ricco di dettagli. Le esperienze di viaggio si intrecciano con riflessioni culturali e sociali. La scrittrice cult (vera e propria icona, considerata tra le maggiori penne di età vittoriana) confronta costantemente usi e caratteri di Francia e Gran Bretagna. Il risultato è un racconto di viaggio che unisce osservazione personale e analisi dell’epoca.

Eradicazione di Jonathan Miles Il protagonista Adi, ex musicista jazz, accetta un incarico su una remota isola del Pacifico chiamata Santa Flora. La missione consiste nel contribuire alla tutela dell’ecosistema attraverso un intervento radicale. L’isola è invasa da capre che ne stanno compromettendo l’equilibrio naturale. Adi si trova a dover affrontare un compito estremo che mette alla prova la sua etica personale. La solitudine e il degrado ambientale intensificano il conflitto interiore del protagonista. Il racconto esplora il rapporto tra idealismo, violenza e responsabilità morale. Un libro che "è già un classico. Amleto, ma con capre ovunque", come lo definisce in maniera geniale il Washington Post.