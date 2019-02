Durante la sua visita in Marocco, è apparso uno strano tatuaggio al braccio di Meghan Markle

Queste ultime settimane sono state molto frenetiche per Meghan Markle: dopo il viaggio oltreoceano per prendere parte al baby shower a New York organizzato dalla amiche, il duca e la duchessa del Sussex hanno preso parte a un royal tour di tre giorni in Marocco.

**Meghan Markle non ha aperto nessun regalo al baby shower per un motivo molto tenero**

Come sempre, tutti gli occhi erano puntati su di loro e infatti non è di certo passato inosservato il tatuaggio all’hennè sulla mano sinistra della Duchessa del Sussex.

(Continua sotto la foto)

A Henna ceremony is performed on The Duchess of Sussex in Asni today, which is a Moroccan tradition for pregnant women. #RoyalVisitMorocco. pic.twitter.com/bmDbiJaDm3 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 febbraio 2019

Il vero significato del tatuaggio all’hennè

Durante la visita della città di Asni, dove il Duca e la Duchessa del Sussex hanno incontrato le studentesse di English for All, Meghan Markle ha anche partecipato a una cerimonia all'hennè, che è un'importante tradizione marocchina per le donne incinte.

È stata la diciassettenne Samira a disegnare il tatuaggio, e ha anche spiegato a Meghan il significato dell'hennè: «È una pratica tradizionale per le donne incinte in Marocco. È per portare fortuna al bambino».

La tradizione prevede infatti che la donna incinta nel terzo trimestre si faccia fare un tatuaggio all’henné per benedire madre e figlio, tenendo lontano gli spiriti maligni durante il travaglio.

Meghan sembrava piacevolmente complita mentre riceveva il tatuaggio temporaneo, che si estende dal dito indice fino a poco più su del polso sinistro.

A realizzazione completata la Duchessa ha detto: «È veramente fantastico».

L'henné è sicuro durante la gravidanza?

Oltre alle critiche che riferiscono che Meghan Markle abbia infranto il protocollo reale, molte persone si sono chieste se fosse sicuro per la salute del bambino che Meghan Markle applicasse l'henné durante la gravidanza.

Secondo gli esperti: «L'hennè naturale, tipicamente marrone e derivato esclusivamente da piante e senza aggiunta di sostanze chimiche, è sicuro da usare durante la gravidanza».

«L'hennè nero, tuttavia, contiene una tintura chiamata para-fenilendiammina (PPD), e non è sicuro».

Sia Kate che Meghan hanno fatto un tatuaggio all’hennè in gravidanza

Fun Fact: Meghan Markle e Kate Middleton hanno entrambe ricevuto un tatuaggio all'hennè come pratica porta fortuna durante la gravidanza.

Meghan è incinta di sette mesi, proprio come lo era Kate quando si era fatta un tatuaggio all'hennè lo scorso febbraio: Kate Middleton aveva infatti un piccolo tatuaggio all'henné raffigurante un fiore quando era incinta di 7 mesi del principe Luigi durante una visita a Sunderland.