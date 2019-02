Il baby shower di Meghan Markle si è tenuto nell'attico di un hotel dell'Upper East Side con una lista degli invitati molto esclusiva. Ecco tutti i dettagli

Meghan Markle ha passato la sua ultima giornata a New York festeggiando al baby shower che le sue amiche hanno organizzato nella sua suite nell'attico del Hotel Mark nell'Upper East Side.

Nonostante Meghan pare si sia adattata bene alla vita da palazzo, aveva organizzato questo viaggio da tempo e assaporava l'attesa di vedere le sue più care conoscenze, molte delle quali vivono dall'altra parte dell'Atlantico, negli Stati Uniti o in Canada.

** Meghan Markle vola a New York per un baby shower con le amiche **

A riguardo, una fonte vicino alla Duchessa avrebbe detto:

«Questo baby shower è stata l'opportunità per Meg di condividere l'eccitazione per la nascita del primo figlio con i suoi amici più cari, alcuni dei quali non vedeva da tempo. È stato un bellissimo incontro pieno di amore e divertimento - non riusciva a smettere di sorridere».

Ecco tutti i dettagli del baby shower di Meghan Markle.

(Continua sotto la foto)

Chi ha organizzato la festa

A organizzare il baby shower per il primo figlio del principe Harry e di Meghan Markle è stata la campionessa di tennis Serena Williams, insieme all'esperta di moda Jessica Mulroney.

Serena Williams, che ha anche pagato la maggior parte dei costi per la festa, ha avuto un'attenzione speciale durante la progettazione:

«Serena si era assicurata che tutte le piccole cose che piacevano a Meg fossero lì: i suoi cibi preferiti, i fiori e la musica. Tutto era così premuroso e fatto con gusto» ha detto la fonte.

La location del baby shower

Il baby shower di Meghan Markle ha avuto luogo nella suite attico a due piani del Mark Hotel di Manhattan, il cui costo è di circa 75.000 dollari a notte.

Secondo quanto riferito, è stata Serena Williams a decidere di stabilirsi nel Mark Hotel, posto da lei frequentato insieme all'élite della moda e dalle celebrità.

La location era stata decorata con splendide fioriture primaverili: le foto dei fiori che arrivano all'hotel mostrano una serie di fiori color pastello scelti in rosa, giallo e verde pallido.

Gli invitati al baby shower

Gli ospiti di Meghan erano una quindicina, e la lista degli invitati era molto esclusiva: includeva alcuni dei famosi colleghi di Meghan e alcuni dei suoi amici più intimi.

Tra i presenti c'erano Amal Clooney, l'ancor CBS Gayle King, la co-star di Meghan nella serie Suits Abigail Spencer, Markus Anderson, Bonnie Hammer, presidente della NBC Cable Entertainment (che ha dato a Meghan la sua grande occasione sui Suits), il guru del benessere Taryn Toomey, designer Misha Nonoo, stylist Jessica Mulroney e l'attrice Janina Gavankar.

Hanno partecipato anche i migliori amici di Meghan della Northwestern University, insieme alla squadra glam di Meghan, cioè gli uomini dietro il suo look da Royal Wedding, l'hairstylist Serge Normant e il truccatore Daniel Martin.

Lo stile della festa

Il baby shower è stata una festa elegante e sofisticata per Meghan e le sue amiche, in modo da godersi il tempo insieme prima della nascita del suo bambino.

Alcune fonti dicono che non sono stati pianificati giochi per le feste o rivelazioni del sesso del bambino: la stessa Meghan Markle ha detto che lei e il principe Harry ancora non lo sanno e che il sesso del bambino sarà una sorpresa anche per loro.