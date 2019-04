Meghan Markle potrebbe aver già partorito: secondo i rumors il figlio del principe Harry è già nato ed è una bambina. Ecco perché potrebbe essere vero

Meghan Markle, Duchessa del Sussex, si è ritirata dagli impegni pubblici in attesa del parto da più di due settimane, e da allora non si è più saputo niente di ufficiale sul royal baby.

A quanto annunciato a suo tempo la data prevista per l'arrivo del primogenito di Harry e Meghan è attorno la fine di aprile, ma secondo molti rumors il bambino - o, meglio, la bambina - sarebbe già nata.

Ecco tre motivi per cui in molti pensano che il principe Harry e Meghan Markle siano già diventati genitori.

Il parto in casa

Dopo molte speculazioni sul fatto che avremmo visto Meghan e il Principe Harry sui gradini della clinica ospedaliera Lindo Wing, la coppia ha sparigliato le carte riguardo i piani per la nascita del figlio.

Questo perché secondo alcuni insider Harry e Meghan avrebbero deciso di avere un parto in casa visto che la duchessa è in buona salute.

A conferma della versione dell'insider, Kensington Palace non ha rilasciato nessun dettaglio ufficiale su dove nascerà il bambino, cosa che invece era stata fatta in occasione di tutti e tre i parti di Kate Middleton.

Il motivo di questa sceltà è la privacy che Harry e Meghan hanno sempre cercato di avere per la loro vita personale, soprattutto per quanto rigurda il loro figlio. 

La dichiarazione ufficiale

Lo scorso giovedì Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione sulle intenzioni della coppia; ma il messaggio è stato talmente ambiguo da far ipotizzare che il bambino potesse essere già nato.

È stato scritto:

«Il Duca e la Duchessa del Sussex sono molto grati per tutti gli auguri che hanno ricevuto da tantissime persone in tutto il Regno Unito e in tutto il mondo mentre si preparano ad accogliere il loro bambino».



«I due reali hanno preso la decisione personale di mantenere privati i piani circa l'arrivo del loro figlio».

«Il Duca e la Duchessa non vedono l'ora di condividere le notizie entusiasmanti con tutti i seguaci una volta che avranno avuto l'opportunità di festeggiare in privato la nascita della loro nuova famiglia».

Alcuni ritengono che l'ultima frase sia la dimostrazione che Meghan Markle abbia già partorito e che quindi il principe Harry sia già diventato padre.

Ma lo scopriremo solo quando saranno pronti a condividere la notizia con il resto del mondo.

Il messaggio di Serena Williams

Serena Williams potrebbe aver accidentalmente svelato che la sua amica Meghan Markle avrà una femmina.

Durante un'intervista con E! News la tennista si sarebbe infatti fatta scappare che il royal baby è in realtà una bambina usando un pronome femminile.

E considerando il fatto che Meghan Markle, in precedenza, aveva detto di non sapere se stava aspettando un maschio o una femmina, aggiungendo che lei e il principe Harry volevano che fosse una sorpresa, questo potrebbe essere l'ultimo indizio che rivela la già avvenuta nascita del primogenito della coppia.