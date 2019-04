Meghan Markle vuole partorire in casa, come a suo tempo aveva fatto la Regina: ecco il perché della scelta di non andare alla Lindo Wing come Kate Middleton

Meghan Markle è a pochi giorni dal tenere in braccio il suo primo figlio con il Principe Harry, e noi non vediamo l'ora.

Al momento però i dettagli che riguardano il parto e l'arrivo del royal baby sono ancora pochissimi.

Ad esempio: dove partorirà Meghan Markle?

Kensington Palace non ha ancora rilasciato nessun dettaglio ufficiale su dove nascerà il bambino, cosa che invece era stata fatta in occasione di tutti e tre i parti di Kate Middleton.

In aggiunta, l'insider Rebecca English avrebbe detto al Daily Mail che la Duchessa di Sussex e il principe Harry stanno seriamente considerando di fare un parto nella loro nuova casa a Frogmore Cottage, aiutati ovviamente da dottori e levatrici.

Il motivo? Si tratterebbe puramente di una questione di privacy e comfort.

(Continua sotto la foto)

La stessa fonte avrebbe però detto che la coppia «Non ha completamente escluso un parto in ospedale» soprattutto per motivi di sicurezza, perché le donne sopra i 35 anni hanno un maggiore rischio di parto prematuro o eventuale necissità di epidurale o cesareo. E Meghan ha 37 anni.

Ma uno degli amici di Meghan Makrle avrebbe detto a Rebecca English che la duchessa è in buona salute, ha avuto pochi problemi durante la gravidanza e non vede alcuna ragione per cui non possa avere un parto in casa.

«È la sua scelta preferita, ma ovviamente dipende da come stanno le cose mano a mano che i giorni passano e si è più vicini alla scadenza».

In ogni caso sembra che Harry e Meghan abbiano escluso rapidamente l'opzione di usare la clinica privata Lindo Wing al St. Mary's Hospital di Londra, dove Kate Middleton ha fatto nascere tutti e tre i suoi figli, e dove sono nati anche William e Harry.

Inoltre, Meghan non è interessata a posare con suo/a figlio/a sui gradini di Lindo Wing davanti ai media e al pubblico poche ore dopo il parto, come Diana e Kate avevano fatto prima di lei.

La differenza è che i figli di Diana e quelli di Kate sono nella linea di successione diretta; mentre il royal baby di Meghan e Harry non lo sarà, quindi la coppia si ritiene più libera da queste tradizioni.