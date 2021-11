Meghan Markle segue una delle diete più consigliate dai nutrizionisti, ma ama concedersi qualche sfizio durante la giornata. Ecco cosa mangia per avere una silhouette perfetta

Non si può negare che Meghan Markle, la duchessa del Sussex, abbia sempre un aspetto incredibile, sia quando si presenta a una serata glamour in occasione di qualche evento ufficiale, sia quando viene fotografata nel bel mezzo di una semplice passeggiata al parco o durante una lezione di yoga.

Meghan Markle ha infatti sempre avuto una fisco invidiabilmente snello, anche prima di incontrare il principe Harry.

**La dieta di Kate Middleton: cosa mangiare per avere un fisico da "Duchessa"**

È un’amante della corretta alimentazione, adora fare sport e seguire i trend fitness e non trascura mai il suo aspetto fisico.

Per lei, un'alimentazione equilibrata e uno stile di vita salutare sono alla base non solo di un bell'aspetto ma di un senso di benessere a tutto tondo.

Autodefinitasi una foodie, cioè una buongustaia, la sua dieta è prevalentemente vegetariana, anche se a volte si concede carne e pesce. Non ama i dolci, ma non dice no a un buon bicchiere di vino la sera.

Ma come fa Meghan Markle a mantenersi così in forma?

Ecco cosa mangia a colazione, pranzo, cena e merenda. E quale sfizio si toglie la sera.

(Continua dopo la foto)

Meghan Markle segue una dieta vegana (il più delle volte)

In una vecchia intervista prima di incontrare il principe Harry, Meghan Markle aveva raccontato di seguire una dieta vegana durante la settimana, per poi concedersi prodotti di origine animale durante il weekend.

Quella che segue la duchessa è dunque una dieta flexitariana.

Si tratta di un'alimentazione vegetariana soltanto all'80% e flessibile nel rimanente 20%, con un consumo occasionale di carne, pesce, latte e uova; tutto in un'ottica di sostenibilità per l'organismo e per la natura.

I nutrizionisti concordano nel dire che questo tipo di alimentazione, con al centro principalmente prodotti di originale vegetale, è un'ottimo metodo per raggiungere il benessere.

Non solo il limitato consumo di carne tende ad essere associato a un indice di massa corporea più basso, ma «i vegetariani e i vegani hanno un rischio ridotto di soffrire di determinate condizioni di salute, tra cui cardiopatia ischemica, diabete, ipertensione, alcuni tipi di cancro e obesità», affermano gli esperti.

Un ultimo vantaggio della dieta flexitariana che probabilmente sta a cuore alla duchessa è la sua sostenibilità.

Le diete a base vegetale sono più sostenibili dal punto di vista ambientale di quelle che includono molti prodotti animali. Rispetto alle diete a base di carne, infatti, quelle vegane e vegetariane utilizzano meno risorse naturali e sono associate a inferiori danni ambientali.

Cosa mangia Meghan Markle a colazione

Meghan adora fare colazione e non salta mai il primo, fondamentale, pasto della giornata.

Secondo le indiscrezioni, il suo rituale mattutino consiste nell'iniziare la giornata con una tazza di acqua calda e una fetta di limone.

A seguire, la sua colazione preferita a base di avena cotta con latte di mandorle o di soia, mischiata poi con banane e sciroppo d'agave per un po' di dolcezza.

Ma per cambiare un po' il gusto, ogni tanto la duchessa si prepara una piccola frittata con formaggio, erbe fresche e un contorno di pane tostato.

Cosa mangia Meghan Markle a pranzo e a cena

In passato Meghan aveva rivelato di essere sempre affamata all'ora di pranzo, quindi in genere, a quest'ora, si gode un pasto più pesante, seguito poi da una cena più leggera.

Sebbene non si neghi occasionalmente una porzione di patatine fritte, l'ex attrice di Suits è molto attenta alla salute e in genere cerca di seguire una dieta vegana e priva di glutine durante la settimana.

Meghan è una carb lover, cioè non dice mai no a un buon piatto di pasta; specialmente se condito con verdure di stagione.

A quanto pare, infatti, il suo condimento preferito è un ragù vegetariano fatto con zucchine e altre verdure.

Via libera anche a insalatone e quinoa.

Ma sebbene cerchi di seguire una dieta vegetariana, Meghan è una grande fan del pollo arrosto e del sashimi, soprattutto per via dell'elevato apporto di Omega 3, fondamentali per il benessere fisico ed estetico.

Cosa mangia Meghan Markle a merenda

Per gli spuntini pomeridiani, la duchessa sceglie un frutto fresco di stagione o una fetta di pane tostato con un cucchiaio abbondante di burro d'arachidi.

Ma il pick-me-up pomeridiano preferito di Meghan Markle è il green juice.

Si tratta di smoothies o succhi a base di verdure in cui troviamo spesso anche la frutta, che conferisce alla bevanda un sapore più dolce e gradevole.

In una vecchia intervista, Meghan aveva detto:

«È facile cadere nella trappola di precipitarsi a prendere un caffè quando si arriva a metà pomeriggio e si ha bisogno di nuove energie.

Ma da quando ho provato il green juice ho cambiato completamente idea. Ora per me è come una filosofia di vita, una medicina.

Mescolo un po' di mela, kale, spinaci, limone e zenzero e lo porto al lavoro. Sorseggiarlo durante la giornata mi dà una spinta molto maggiore di una tazza di caffè espresso».

L'ingrediente segreto nella dieta di Meghan Markle

Oltre a un'alimentazione corretta, principalmente vegana e uno stile di vita salutare, Meghan Markle ricorre a un ingrediente segreto nella sua dieta.

La duchessa adora infatti bere kombucha, un tè fermentato leggermente effervescente.

È una bevanda dal sapore leggermente acetato, ed è anche una fonte naturale di probiotici favorevoli all'intestino e in grado di aiutare la digestione.

Il vizio che si concede di sera

La duchessa del Sussex non è ossessionata dall'alimentazione e dal mangiar sano, conosce l'importanza di un sfizio occasionale.

Niente dolci però; di sera la duchessa preferisce decisamente godersi un bicchiere di buon vino rosso.

A Meghan piace così tanto il vino rosso che aveva chiamato il suo blog di lifestyle The Tig, in riferimento al suo vino preferito, l'italiano Tignanello.

«Il vino rosso fa bene al cuore!» aveva detto la duchessa.

Meghan Markle adora cucinare per i suoi amici

Potreste immaginare che una celebrità come Meghan si diverta a mangiare pasti sontuosi nei ristoranti più alla moda del mondo.

Ma non è affatto così!

La duchessa infatti adora cucinare, e si diverte a provare sempre nuove ricette.

**Niente cuochi, Meghan Markle cucina tutti i giorni per lei e il principe Harry**

Come aveva raccontato all'epoca, la cena della domenica è uno dei pasti preferiti di Meghan perché è il momento in cui lei stessa prepara il pasto per i suoi cari.

«Sono un grande fan delle cene domenicali - aveva raccontato in un'intervista - che sia tajine di agnello, arrosto o una zuppa vegetale, l'idea di riunirci per un pasto abbondante con amici e familiari di domenica mi fa sentire confortata e amata».