Kim Kardashian ha deciso di spiegare su Instagram il significato del body nero che la copriva dalla testa ai piedi sul red carpet dell'ultimo Met Gala

Kim Kardashian si è fatta notare (come spesso accade) sul red carpet del Met Gala, tenutosi lo scorso lunedì 13 settembre, per essersi presentata avvolta dalla testa ai piedi in un body nero Balenciaga che le copriva addirittura il viso.

La quarantenne ha lasciato tutti senza parole e sembrava assai misteriosa mentre posava sui gradini del Met per le foto trascinandosi dietro un mantello nero, parte dal completo attillato.

Il look ha sicuramente fatto parlare i critici della moda, ma nessuno ha capito bene come si rifacesse al tema del Met di quest'anno: "In America: A Lexicon of Fashion".

Ovviamente, dopo il suo arrivo sul red carpet, i fan (e non solo) di Kim si sono ritrovati sui social per cercare possibili spiegazioni di questa scelta di stile.

Ora, finalmente, Kim Kardashian stessa ha spiegato il significato dietro al body attillato di Balenciaga con il viso coperto.

Ecco perché Kim Kardashian si è vestita così al Met Gala

Ieri, Kim Kardashian ha condiviso su Instagram alcuni scatti del dietro le quinte del suo processo di preparazione per il Met, e ha spiegato perché il suo look si adattava perfettamente al tema.

«Cosa c'è di più americano che indossare una maglietta dalla testa ai piedi?!» ha scritto.

I fan hanno rapidamente espresso la propria opinione nella sezione dei commenti sotto la foto per elogiare l'interpretazione innovativa della star di reality sul tema del Met Gala.

Qualcuno ha detto: «Senza volto, con infiniti capelli ma comoda. Hai portato la moda in una nuova direzione. Tu e il tuo team avete vinto tutto»; e ancora: «Sei la persona di cui tutti parlano ma nessuno può vederti? Sei stata leggendaria!».

Un altro utente ha commentato: «Cosa c'è comunque di più americano di Kim Kardashian West?».