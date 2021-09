Il momento è arrivato: al Metropolitan Museum va in scena "In America: Lexicon of Fashion". E le star sfilano sul red carpet

Finalmente, dopo uno stop causa Covid che ha visto slittare l'edizione 2020, è tornato il MET Gala. A New York, alla corte di Anna Wintour, si inaugura la mostra "In America: a Lexicon of Fashion" che aprirà al pubblico il 18 settembre, e sul tappeto rosso arrivano le consuete star pronte ad interpretare il tema della mostra attraverso i loro look.

Cosa possiamo dire dei look? Sono stati diversissimi tra loro: c'è chi ha portato in scena citazioni da vecchia Hollywood, chi ha scelto la via del trasformismo e del costume che lascia a bocca aperta. C'è chi ha puntato sui classici da tappeto rosso, colorati, a fiori e zeppi di ruches, e chi, invece, ha scelto trasparenze e dettagli preziosi.

Scoprite subito tutti i look, chi li ha indossati e chi li ha creati.

Tutti i look del MET Gala 2021 Cara Delecingne in DIOR.

Credits: Getty Images



Credits: Getty Images Jennifer Lopez in RALPH LAUREN. Credits: Getty Images

Kristen Stewart in CHANEL.

Credits: Getty Images



Credits: Getty Images Diane Kruger in PRABAL GURUNG.Credits: Getty Images

Vittoria Ceretti in MICHAEL KORS.

Credits: Getty Images

Lily Rose Depp in CHANEL

Credits: Getty Images

Sienna Miller in GUCCI.

Credits: Getty Images

Dixie D'Amelio in VALENTINO HAUTE COUTURE.

Credits: Getty Images

Maria Sharapova in GABRIELA HEARST.

Credits: Getty Images

Isabelle Huppert in BALENCIAGA.

Credits: Getty Images

Anja Rubik

Credits: Getty Images

Talia Ryder in SAINT LAURENT.

Credits: Getty Images

Emily Ratajkowski in VERA WANG.

Credits: Getty Images

Kate Hudson in MICHAEL KORS.

Credits: Getty Images

Zoe Kravitz in SAINT LAURENT.

Credits: Getty Images

Kaia Gerber in OSCAR DE LA RENTA.

Credits: Getty Images

Irina Shayk in MOSCHINO.

Credits: Getty Images

Grimes in IRIS VAN HERPEN.

Credits: Getty Images

Hunter Schafer in PRADA.

Credits: Getty Images

Lourdes Leon in MOSCHINO.

Credits: Getty Images

Gigi Hadid in PRADA.

Credits: Getty Images

Megan Fox in PETER DUNDAS

Credits: Getty Images

Iman in HARRIS REED (con Harris Reed)

Credits: Getty Images

Carey Mulligan in VALENTINO HAUTE COUTURE.

Credits: Getty Images

Hailey Bieber in SAINT LAURENT

Credits: Getty Images

Paloma Elsesser

Credits: Getty Images

Kim Kardashian in BALENCIAGA

Credits: Getty Images

Lili Reinhart in CRISTIAN SIRIANO

Credits: Getty Images

Adut Akech con gioielli PASQUALE BRUNI

Credits: Getty Images

Venus Williams in PRABAL GURUNG.

Credits: Getty Images

Cynthia Erivo in MOSCHINO custumizzato

Credits: Getty Images

Kendall Jenner in GIVENCHY.

Credits: Getty Images

Donatella Versace

Credits: Getty Images

Gillian Anderson in CHLOE

Credits: Getty Images

Rose Leslie in in OSCAR DE LA RENTA e il marito Kit Haringotn in SAINT LAURENT

Credits: Getty Images

Rosalia in RICK OWENS.

Credits: Getty Images

Whoopi Goldberg e Janet Mock in VALENTINO HAUTE COUTURE con il Direttore Creativo della maison Pierpaolo Piccioli.

Credits: Getty Images

Laura Harrier in ALTUZARRA

Credits: Getty Images

Valentina Sampaio

Credits: Getty Images

Mary J.Blige

Credits: Getty Images

Emma Raducanu

Credits: Getty Images

Precious Lee

Credits: Getty Images

Simone Biles in AREA.

Credits: Getty Images

Karlie Kloss

Credits: Getty Images

Billie Eilish in OSCAR DE LA RENTA.

Credits: Getty Images

Naomi Osaka in LOUIS VUITTON.

Credits: Getty Images

Nicola Peltz in VALENTINO HAUTE COUTURE.

Credits: Getty Images

Julia Garner in STELLA MCCARTNEY.

Credits: Getty Images

Ella Emhoff in ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY.

Credits: Getty Images

Maisie Williams in THOM BROWNE.

Credits: Getty Images

Saweetie

Credits: Getty Images

Yara Shahidi in DIOR HAUTE COUTURE

Credits: Getty Images

Sophia Roe

Credits: Getty Images

Amanda Gorman in VERA WANG

Credits: Getty Images

Rebecca Hall in BATSCHEVA

Credits: Getty Images

Nia Dennis in STELLA MCCARTNEY.

Credits: Getty Images

Eva Chen in CHRISTOPHER JOHN ROGERS.

Credits: Getty Images



Barbie Ferreira

Credits: Getty Images

Georgina Chapman in MARCHESA.

Credits: Getty Images

Anna Wintour in OSCAR DE LA RENTA.

Credits: Getty Images

Bee Carrozzini in VALENTINO HAUTE COUTURE.

Credits: Getty Images

Ilana Glazer

Credits: Getty Images

Emma Chamberlein in LOUIS VUITTON.

Credits: Getty Images

Keke Palmer in SERGIO HUDSON.

Credits: Getty Images

Adam e Monica Mosseri

Credits: Getty Images

Rachel Smith in RODARTE.

Credits: Getty Images



Credits: Getty Images

Carolyn MaloneyCredits: Getty Images

/ 67 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...



Il sogno americano

Il nome della mostra, nonché tema di questa edizione, era un invito a celebrare l'heritage americano. E di vedere bandiere a stelle strisce, citazioni della Statua della Libertà, vizi e virtù americane, bè, ce lo aspettavamo.

Debbie Harry in Zac Posen, porta sul red carpet una bandiera americana stilizzata (e un po' malconcia). E i colori della bandiera tornano anche nei look di Megan Rapinoe, Dee Hilfiger e nella clutch di Donatella Versace.

Un altro simbolo 100% americano? Il football, omaggiato da Ciara con un abito Dundas e una mini clutch a forma di palla.

Spazio agli slogan

Lanciare un messaggio, portare scompiglio con uno slogan d'effetto: strategia già vista su molti red carpet, e che è sempre apprezzata. Almeno da noi. Dal "Tax the rich" dipinto sull'abito Aurora James indossato da Alexandria Ocasio-Cortez (...chissà come l'avranno presa gli altri invitati) al "Peg the Patriarchy" del corpetto Dior indossato da Cara Delevigne, fino alle frasi di empowerment indossate da Carolyn Maloney e alla cluch attivista di Megan Rapinoe.

"Mi si nota di più se..."

Kim Kardashian porta al MET un nuovo look total coverage firmato Balenciaga: l'avevamo già "vista" in questa veste bondage a una delle recenti esibizioni di Kanye West ed eccola, di nuovo in incognito.