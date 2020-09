Kim Cattrall, la Samantha di Sex and The City, è tornata alla carica sulla «crudele» collega Carrie, dicendo ai fan: «Su Google trovate tutto»

Kim Cattrall (aka Samantha) non si pente di aver chiuso i rapporti in malo modo con la co-protagonista di Sex and the City Sarah Jessica Parker (aka Carrie).

Anzi, l'attrice, 64 anni, ha confermato di non avere «alcun rimpianto» per come sono finite le cose con la ex collega, a seguito di uno dei rapporti professionali più tormentati della televisione.

Negli ultimi anni, infatti, le cattiverie da entrambe le parti si sono susseguite in forma più o meno ufficiale, tanto che durante la recente promozione della sua nuova serie Filthy Rich, Kim Cattrall ha detto al Los Angeles Times:

«È tutto su Google, vi incoraggio a cercare come sono andate le cose su Google. Lì c'è tutto ciò che ho detto su Sarah».

Ma cos'è successo tra Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker?

I rumors su una faida tra le due protagoniste di Sex and The City circolano da parecchi anni.

Tutto è iniziato proprio a causa dello show: Sex and The City 3 non si è mai fatto per via di Kim Cattrall, che si è rifiutata di partecipare alle riprese di un nuovo e ultimo episodio.

Sarah Jessica Parker a suo tempo aveva manifestato il suo disappunto accusando Kim di aver mandato a monte il progetto, ed etichettando Kim Cattrall come una diva:

«Ha avuto l’audacia di dire che avrebbe firmato solo se la Warner Bros avesse acconsentito a produrre altri film che lei aveva in cantiere. Ridicolo. Chi si crede di essere, George Clooney?».

Da lì il risentimento della Cattrall, che ha voluto dare la sua versione dei fatti dando inizio alla diatriba con la Parker. L'attrice di Samantha aveva infatti dichiarato:

«La cosa che mi infastidisce è questa sensazione per cui io in qualche modo sarei la cattiva. Non ho mai chiesto più soldi. Non ho fatto richieste per altri progetti o avuto pretese da diva, è ridicolo».

«Il mio rifiuto aveva a che fare con una decisione chiara, molto forte per la mia vita e cioè di chiudere un capitolo e iniziarne un altro».

Le due attrici non sono mai state amiche

Durante numerose apparizioni televisive e in svariati post sui social media, specialmente nel 2017 e nel 2018, Kim Cattrall ha ripetutamente confermato la sua versione dei fatti, alimentando le speculazioni e chiedendo addirittura che la «crudele» Parker smettesse di comunicare con lei.

La Cattrall aveva anche accusato Sarah Jessica Parker di «sfruttare la mia tragedia (fa qui riferimento alla morte del fratello ndr) per ripristinare la sua immagine di brava persona» e che il suo «continuo contattarla era un doloroso promemoria di quanto lei fosse veramente crudele allora e ora».

Migliori amiche nella serie, le due attrici non sono mai state legate nella vita personale, quasi l'opposto.

A riprova, nel 2004, alla serata degli Emmy, Kim Cattrall aveva deciso di non sedersi al tavolo con le sue colleghe, dichiarando: «Siamo migliori amiche? No. Siamo attrici professioniste. Abbiamo vite separate».

Nonostante i problemi, però, Cattrall conserva bei ricordi dei giorni di Sex and the City e ha tenuto un diario usato da Samantha nello show, completo di tutto quello che le era rimasto a cuore dello show.

