Kendall Jenner ha rivelato di «non sentirsi una Kardashian», rivelando anche di sentirsi fuori posto nella sua famiglia

Kendall Jenner ha raccontato, per la prima volta in assoluto, che non si identifica come una Kardashian.

La top model, 27 anni, ha discusso delle sue dinamiche familiari in una nuova intervista con il Wall Street Journal, dove ha rivelato di essersi sempre «sentita fuori posto» all'interno del clan Kardashian/Jenner.

Sebbene sia diventata famosa da giovane proprio per il suo collegamento con Kim Kardashian & Co., Kendall Jenner ha raccontato che non si sente molto legata al nome Kardashian, ma che anzi preferisce essere «una Jenner».

«Ovviamente capisco di rientrare sotto la definizione delle sorelle Kardashian», ha detto la modella, aggiungendo però che «è strano per me… perché sono proprio come mio padre in tanti modi. Mi sento davvero molto Jenner e per niente Kardashian».

Kendall Jenner racconta: «Mi sentivo fuori posto nella mia famiglia»

Durante l'intervista, la modella ha continuato a raccontare che non si è mai davvero sentita felice dell'associazione con il nome Kardashian e della fama che ne derivava.

«Sin da quando ero molto giovane, mi sentivo fuori posto nella mia famiglia. Sono nata in questa vita, ma non l'ho scelta. E non mi sento neanche brava a farla», ha ammesso Kendall, spiegando che essere sotto gli occhi del pubblico da quando era adolescente è sempre stato difficile per lei.

Per spiegare meglio il suo punto di vista, Kendall ha detto che mentre pensa che alcune delle sue sorelle, Kim Kardashian in particolare, siano state «costruite» per una vita sotto i riflettori, non è affatto così per lei.

Jenner ha parlato più volte del suo disagio con la fama in passato. In particolare, è stata molto esplicita sugli effetti negativi che l'intensa attenzione mediatica ha avuto sulla sua salute mentale, raccontando di aver lottato contro l'ansia e di avere avuto «pazzi attacchi di panico» che l'hanno lasciata incapace di respirare.

Tuttavia, durante l'intervista, la modella ha voluto specificare che non si stava lamentando dell'immensa quantità di privilegi in cui è nata: «Mi considero una delle persone più fortunate del pianeta per poter vivere la vita che vivo», ha detto.

«Ma è davvero sia una sfida per me, molto più di quanto non sembri dall'esterno».

