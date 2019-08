Ci sono voluti 5 anni prima che il principe William presentasse Kate Middleton alla regina Elisabetta. E a quanto pare non è stata una decisione sua

La regina Elisabetta e Kate Middleton sembrano avere una buona relazione ora che la duchessa di Cambridge fa parte della famiglia reale da quasi un decennio.

Ma secondo nuovi rumors la Regina si è riufiutata di incontrare Kate Middleton per parecchio tempo quando ancora usciva con il principe William.

Perché?

Secondo The Express, la regina Elisabetta evitò la duchessa di Cambridge per cinque anni perché voleva assicurarsi che la relazione fosse seria e all'epoca non era sicura che la cosa sarebbe durata.

Non è chiaro esattamente quando William e Kate iniziarono a frequentarsi perché erano amici prima che le cose diventassero romantiche.

Ma sappiamo che il tutto è iniziato dopo che Kate sfilò in passerella per un evento di beneficenza nel 2002.

Tuttavia, durante l'intervista realizzata in occasione del suo fidanzamento, Kate ha ammesso di non aver incontrato la regina fino al matrimonio di Peter e Autumn Phillips nel maggio 2008, cioè un anno intero dopo che William e Kate si erano lasciati e poi si sono riconciliati per la seconda volta.

Sembrerebbe dunque che William non abbia detto a sua nonna (aka Elisabetta II) di essere sicuro della relazione con Kate fino a quel momento, quando evidentemente realizzò che un giorno quella donna sarebbe diventata sua moglie.

Negli ultimi anni, la relazione tra Kate Middleton e la Regina è diventata sempre più forte, e nel documentario Our Queen at Ninety, Middleton ha affermato che una delle sue esperienze più memorabili con la regina Elisabetta è stata «La giornata trascorsa a Leicester da sole».

«Sono andata senza William, ero piuttosto preoccupata, ma lei è stata fantastica - ha detto Kate - Il fatto che si sia presa il tempo di assicurarsi che fossi felice, che tra tutto ciò che sta facendo è un elemento molto piccolo, mostra quanto sia davvero una persona premurosa».

L'esperta reale Ingrid Seward afferma che la regina ammira molto Kate, anche se le due donne non hanno molto in comune.

La loro relazione ha una natura più seria perché Kate un giorno sarà la regina.