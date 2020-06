Hannah Cockburn-Logie, diplomatica con 20 anni di esperienza in politica internazionale, è la nuova segretaria di Kate Middleton. Ecco di cosa si occuperà

Visto che la quarantena della regina Elisabetta e del suo primo erede, il principe Carlo, durerà a lungo, il principe William e Kate Middleton sono stati chiamati per sostituirli.

Senza l'aiuto del principe Harry e Meghan Markle, trasferitisi a Los Angeles a fine gennaio, i Cambridge si sono presi carico di tutti gli impegni ufficiali della royal family inglese.

È forse per queste extra ore di lavoro che Kate Middleton ha deciso di assumere una nuova segretaria, allargando così il team che li segue e supporta nel loro lavoro.

Per questo ruolo, la duchessa di Cambridge ha assunto niente meno che Hannah Cockburn-Logie.

Chi è la nuova segretaria personale di Kate Middleton

Chi è Hannah Cockburn-Logie?

Di sicuro questa donna non è una sconosciuta per la famiglia reale.

Hannah Cockburn-Logie ha infatti accompagnato William e Kate nel loro tour 2016 in India e Bhutan, che lei stessa ha guidato e organizzato.

Per quasi 20 anni, ha lavorato per l'Ufficio degli Affari Esteri e del Commonwealth, passando a capo delle relazioni politiche e dei rapporti tra Gran Bretagna e India.

Lungo la strada, le è stato anche assegnato un OBE (Order of the British Empire) per i suoi servizi di mediazione tra Regno Unito e India, nonché un MVO (Royal Victorian Order) per il suo lavoro a capo del team che ha organizzato il tour della Regina Elisabetta in Slovenia nel 2018.

Sul suo profilo LinkedIn, dove ha annunciato il nuovo ruolo come segretaria di Kate, Hannah si racconta così:

«Sono una diplomatica britannica senior con vent'anni di esperienza presso il Foreign and Commonwealth Office.

Ho trascorso gran parte della mia carriera in rappresentanza del Regno Unito all'estero con incarichi in Slovenia, India e, più recentemente, a Bruxelles. Mi sono specializzata nella guida di team nell'ambito della politica, della comunicazione e della gestione e l'organizzazione di attività ed eventi».

Di cosa si occuperà?

Hannah Cockburn-Logie ha iniziato il ruolo questo mese e sarà sicuramente coinvolta nell'aiutare Kate a pianificare e programmare i suoi appuntamenti ufficiali, nonché ad accompagnarla durante i vari impegni non appena il lockdown nel Regno Unito sarà revocato.

Kate Middleton ha impiegato diversi mesi per decidere chi assumere in questa posizione dopo che Catherine Quinn si è dimessa sei mesi fa dal ruolo di segretaria privata della coppia dopo due anni di lavoro.

