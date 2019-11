Dopo solo due anni, il braccio destro di Kate Middleton, futura regina d'Inghilterra, si è licenziata. Bando alle illazioni, ecco perché l'ha fatto

La segretaria personale di Kate Middleton, Catherine Quinn, lascia il suo posto da braccio destro della Duchessa di Cambridge.

Perché? Nessun problema sul lavoro o altri drammi simili.

Secondo il Daily Mail le due donne si stanno separando amichevolmente perché Quinn vuole tornare a lavorare nella beneficenza come aveva fatto in passato.

Una fonte avrebbe infatti detto al tabloid:

«Ha svolto un lavoro incredibile, ma desidera avere più tempo per altri interessi e ritiene di aver aiutato la duchessa a creare una solida piattaforma per andare avanti da sola».

(Continua sotto la foto)

Cosa faceva per Kate

Catherine Quinn ha lavorato come segretaria privata di Kate dall'ottobre 2017.

È stata responsabile di tutto: dall'organizzazione del diario e delle riunioni di Kate all'accompagnamento negli impegni ufficiali.

Ma è stata anche fondamentale per aiutare la futura regina a sviluppare il suo progetto Early Years, lavorando con organizzazioni per sostenere i bambini di famiglie disagiate al fine di evitare problemi come la dipendenza, l'esclusione sociale e il crimine nella vita futura.

Catherine Quinn, dopo aver studiato all'università di Oxfrod, è diventata Chief Operating Officer presso la Saïd Business School proprio dell'Università di Oxford. In precedenza aveva lavorato come responsabile delle sovvenzioni presso la fondazione di assistenza sanitaria globale Wellcome Trust.

La sua decisione di andare via dopo solo due anni è insolita - il lavoro di segretario privato di una figura appartenente alla Royal Family dura solitamente circa un decennio - ma appena dopo Natale la Quinn lascerà il suo posto.



Il che significa che a breve Kate Middleton cercherà una nuova assistente personale. Preparate i cv.